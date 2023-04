Le Redmi Note 12 Pro+ n’exploite pas vraiment son capteur 200 MP, DxoMark est déçu

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est un smartphone à l’excellent rapport qualité/prix. Mais si le rayon photo prime sur tous les autres aspects de l’appareil, réfléchissez à deux fois avant de craquer pour le nouveau smartphone abordable de Xiaomi.

Les experts du laboratoire DxOMark l’ont passé au banc d’essais pour savoir si ses performances sont à la hauteur de sa fiche technique. Et le constat n’est pas des plus réjouissants. Le capteur 200 MP de sa caméra principale est l’un des principaux arguments avancés par Xiaomi pour convaincre les acheteurs de craquer pour sa nouvelle offre.

Lors de notre test du Redmi Note 12 Pro+ 5G, nous avions également souligné l’attrait de sa charge rapide à 120 W ou encore sa belle autonomie. Autant de chiffres qui n’expriment que des capacités théoriques, et qu’il était donc important de mesurer à l’épreuve du réel. C’est exactement ce dont se sont chargés les journalistes de DxOmark, un site d’évaluation de smartphones, de capteurs et d’objectifs de référence.

La fiche technique du Redmi Note 12 Pro+ 5G n'exprime pas ses capacités réelles

Selon le classement du site, le capteur 200 MP ne place la caméra du Redmi Note 12 Pro+ 5G qu’à la 74e place du classement, avec 113 points. Un résultat fort décevant lorsqu’on sait que le premier du classement, le Honor Magic5 Pro avec 152 points, possède un capteur principal de 50 MP « seulement ». Ce dernier coûte près de deux fois plus cher que le smartphone abordable de Xiaomi, et on peut supposer qu’il est bien mieux optimisé, mais on notera tout de même que des appareils dans la même gamme de prix sont équipés de capteurs bien moins denses, mais donnent tout de même de plus belles images, le Pixel 6 (126 points, classé 39e), par exemple.

Ces chiffres, décevants au premier abord, ne doivent cependant pas masquer les vraies qualités du Redmi Note 12 Pro+ 5G. Avec les baisses de prix que le fabricant chinois ne manquera pas d’accorder pour pousser son produit, il offrira un rapport qualité/prix toujours plus intéressant, en mesure de concurrencer le Galaxy A54 de Samsung, la référence mondiale dans le domaine du rapport performances/prix bien calibré.

