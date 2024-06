Le paiement sans contact devient plus pratique, mais il reste un bémol

Le paiement sans contact évolue avec le “Sans Contact Plus”. Toutes les banques sont compatibles avec cette nouvelle option en cours de déploiement, avec tout de même une condition.



C'était une petite révolution à l'époque. En 2012, un nouveau geste apparait dans le quotidien des français : celui de payer par carte bancaire sans avoir besoin de l'insérer dans le terminal prévu à cet effet. Le “sans contact” est né. Limité aux achats de moins de 20 €, il se démocratise au fil des ans et la barrière passe à 30 € en 2017. La pandémie de la Covid-19 en 2020 pousse à une nouvelle levée du plafond, désormais de 50 €. Avoir le moins de contact possible avec un appareil que beaucoup de monde est amené à toucher fait sens quand on connaît les méthodes de transmission du virus.

Depuis, le geste est largement adopté. Fin 2023, un rapport de la banque de France indique que “plus de six paiements par carte de proximité sur dix sont réalisés en mode sans contact, pour des montants moyens inférieurs à 20 euros“. Mais ce n'est pas suffisant visiblement. Le Groupement des Cartes Bancaires CB, en charge des paiements par carte bancaire en France, déploie depuis quelques jours le “Sans Contact Plus“.

L'option “Sans Contact Plus” rend le paiement par carte bancaire plus pratique, avec une condition

Pour faire simple : vous pouvez désormais effectuer un paiement sans contact pour des sommes supérieures à 50 €. Une nouveauté appréciable qui comporte toutefois une légère contrainte. Même si vous n'avez plus besoin d'insérer la carte, tout paiement au-delà de 50 € nécessite que vous tapiez votre code secret. La mesure est nécessaire pour sécuriser l'opération et éviter par exemple que quelqu'un puisse effectuer un gros achat en dérobant une CB.

Lire aussi – Paiement sans contact : comment protéger sa carte bancaire du piratage et des arnaques ?

Vous n'avez rien à faire pour bénéficier du “Sans Contact Plus” puisque ce sont les lecteurs de carte bleue qui doivent se mettre à jour. Les entreprises en charge des cartes bancaires espèrent ainsi récupérer une partie des flux de paiement aux transactions mobiles, gérées par des firmes privées comme Apple ou Google. En France, le paiement via smartphone représente environ 6 % de ceux effectués par carte.

Source : Les Échos