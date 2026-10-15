Le pack Samsung Galaxy A37 + Enceinte JBL Grip chute à moins de 400 € chez Boulanger

Les packs permettent de se faire plaisir en achetant deux produits tech à prix réduit. Si vous ajoutez à cela une promotion, vous obtenez une excellente offre à ne pas manquer. C’est le cas du pack Samsung Galaxy A37 + Enceinte JBL Grip qui voit son prix chuter sous la barre des 400 euros.

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Cela fait 6 mois que le Samsung Galaxy A37 est disponible en France. Ce smartphone récent de milieu de gamme embarque des caractéristiques avancées qui en font un modèle performant et polyvalent. Grâce à une promotion en cours, vous pourrez vous équiper de ce modèle mais aussi d’une excellente enceinte nomade JBL pour un tarif très intéressant.

En effet, normalement ce pack exclusif Boulanger est en vente pour un peu moins de 550 euros. Mais en ce moment, vous pouvez le trouver en promotion pour seulement 399 euros. C’est une très chouette offre qui vous permet d’économiser 27% du prix de référence.

Offrez vous le Samsung Galaxy A37 5G + une enceinte nomade JBL à petit prix

Sous le capot du Samsung Galaxy A37 5G, on trouve un processeur 8 cœurs Exynos 1480 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est une configuration qui permet d’effectuer des tâches exigeantes mais aussi de profiter des dernières innovations IA Google avec Gemini. Vous pouvez ainsi entourer un élément affiché sur votre écran pour effectuer une recherche rapide et précise ou faire de la transcription vocale et de la traduction instantanée, entre autres.

En ce qui concerne l’écran, les smartphones Samsung sont toujours très bien dotés. On profite ici d’une grande dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage est donc net, fluide, contrasté, coloré et détaillé.

Terminons par la partie photo. Malgré son prix mini, le Galaxy A37 5G est équipé à l’arrière d’un module triple capteurs : un grand-angle 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle 8 MP et un capteur macro 5 MP. Et pour obtenir un résultat professionnel, le smartphone bénéficie de l’apport de l’intelligence artificielle pour améliorer automatiquement vos photos, pour un rendu impeccable même avec une faible luminosité.