Le Galaxy S25 Fe est très facile à réparer, et même plus que le Galaxy S24 FE

Récemment dévoilé par Samsung, le Galaxy S25 Fe ne manque pas d'atouts pour séduire les foules, notamment sa durabilité exceptionnelle. Mais un tel avantage ne vaut rien si en cas de pépin, il faut réparer le smartphone. Alors, celui-ci est-il un bon un mauvais élève en la matière ? Visiblement, plutôt très bon.

La semaine dernière, Samsung a dévoilé aux yeux du monde son Galaxy S25 FE, une version plus abordable que ses smartphones premium. Pour autant, celui-ci a plusieurs arguments pour convaincre les plus sceptiques. À commencer par sa durabilité : lors de la présentation, le constructeur coréen n'a eu de cesse de démonter à quel point l'appareil était résistant aux chocs et autres désagréments. Pour couronner le tout, celui aura droit à une mise à jour majeure de plus que prévu, le faisant ainsi encore plus durer dans le temps.

En d'autres termes, la promesse de Samsung est claire : non seulement vous vous offrez un smartphone à bas prix, mais en plus, vous pourrez le garder longtemps à vos côtés. Tout cela est très séduisant, mais qui dit longue durée, dit forcément pépin technique arrivant à un moment donné. Que le téléphone s'écrase malencontreusement contre le sol ou que sa batterie ait décidé soudainement de décéder, on n'est jamais à l'abri de devoir faire réparer son fidèle compagnon. Alors, faut-il s'attendre au pire sur ce point ?

Sur le même sujet – Le Galaxy S25 FE est officiel et son meilleur ennemi est clairement le Galaxy S25+

Le Galaxy S25 FE obtient une excellente note en réparation

On vous rassure tout de suite : il semblerait que non. Sur YouTube, le média spécialisé PBKReviews a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il s'attelle à démonter la bête. Et son constat est sans appel : l'opération est très simple à réaliser. Qu'il s'agisse de retirer la coque arrière, la batterie, les haut-parleurs ou même carrément l'écran, le tout se fait sans efforts grâce à un design ingénieux.

Au total, PBKReviews octoire donc la note de 9 sur 10 au Galaxy S25 FE en réparation. À titre de comparaison, son prédécesseur avait quant à lui obtenu la note de 8.5 sur 10, du fait de quelques composants plus secondaire difficiles à retirer. Si jamais vous hésitiez entre les deux et que vous êtes du genre à réparer vous-mêmes vos appareils électroniques, vous savez désormais lequel choisir.