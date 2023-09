Le FBI se fait troller par l’un des pirates les plus dangereux au monde

Activement recherché par le FBI, Mikhail Pavlovich Matveev n’a pas hésité à se moquer de l’institution américaine. Sur son compte X (Twitter), le pirate russe a publié une photo d’un T-shirt sur lequel est imprimé son avis de recherche. Il affirme être protégé par le Kremlin, qui tolère largement ses activités.

Vous ne connaissez sûrement pas son nom et pourtant, il s’agit de l’un des pirates les plus en vogue de moment. Mikhail Pavlovich Matveev, ou Wazawaka, m1x ou même Uhodiransomwar pour les intimes, a travaillé avec certains des plus grands collectifs de hackers du monde, comme Lockbit et Hive. Pourtant, il n’est pas connu pour avoir extorqué des données à proprement parler. Sorte de « mercenaire », il est chargé par les groupes de pirates de détecter les failles de sécurité chez leurs cibles.

C’est notamment grâce — ou à cause, c’est selon — de lui que Capcom a été victime du ransomware Ragnar Locker, qui a mené à une gigantesque fuite de données ainsi, aussi bien des informations confidentielles sur les affaires de l’éditeur que des détails croustillants sur Resident Evil 8, pas encore sorti à l’époque. Suite à ces nombreux faits d’armes, il n’a pas fallu longtemps à Mikhail Pavlovich Matveev pour se retrouver sur la liste des pirates les plus recherchés par le FBI.

Recherché par le FBI, il les trolle sur Twitter

Une situation qui n’a pas l’air de déranger le principal concerné. Celui-ci s’est même permis de se payer la tête des autorités américaines, via son compte X (Twitter). Dessus, le pirate a publié une photo d’un T-shirt, sur lequel est imprimé… son avis de recherche, son visage affiché fièrement. On doute qu’il porte celui-ci dans la rue, mais cela reste un sacré pied de nez aux enquêteurs qui tentent de retrouver sa trace depuis plusieurs mois.

Reste que le pirate a dans la suite dans ses idées, en allant jusqu’à plaisanter auprès de ses abonnés quant à un éventuel lancement d’une marque de produits dérivés. Si ce dernier est aussi à l’aise, c’est, selon ses propres dires, grâce à la protection accordée officieusement par le gouvernement russe, qui ferme volontairement les yeux sur ses activités tant que celles-ci concernent des opposants au pays.

