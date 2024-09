Le design des Xiaomi 14T et 14T Pro révélé dans une vidéo de prise en main

Une vidéo de prise en main nous donne un aperçu du design des Xiaomi 14T et 14T Pro. La marque a misé sur une conception moins tape-à-l’œil après des Xiaomi 13T et 13T Pro qui ne passaient pas inaperçus.

Xiaomi ne devrait plus tarder à lancer ses smartphones de la série 14T en France. Les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro sont d'ailleurs apparus dans une vidéo de prise en main, qui a depuis été supprimée, mais dont des captures d'écran ont été publiées par le site XiaomiTime.

Si l'on en croit ces images, les smartphones bénéficient d'un panneau dorsal différent de celui des Xiaomi 13T, la texture des matériaux offrant une autre sensation au toucher. L'un des deux modèles semble arborer des tranches et un dos plat (le Xiaomi 14T Pro ?), tandis que l'autre est un petit peu plus bombé. Les deux smartphones ayant la même taille (pour un écran AMOLED 144 Hz de 6,67 pouces), il est difficile de les distinguer sur ce document.

Nouveau design pour les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro

Le bloc photo est redessiné. Il est toujours aussi massif, mais intégré un peu plus naturellement au corps du mobile, si bien qu'il en devient un peu plus discret. Si les Xiaomi 14T sont très proches des Redmi K70, considérés comme les versions internationales des modèles chinois, on remarque toutefois que le bloc photo ne prend pas toute la largeur des appareils comme sur les Redmi K70.

Les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro partagent selon les fuites l'essentiel de leur fiche technique, avec par exemple une même batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Les deux grands facteurs différenciant sont au niveau de la puce, un Dimensity 8300U sur le Xiaomi 14T et un Dimensity 9300+ sur le Xiaomi 14T Pro, ainsi que sur le capteur photo principal, plus performant sur le modèle Pro. Le téléobjectif équivalent 60 mm (zoom optique x2,6) et l'ultra grand-angle seraient similaires sur les deux mobiles.

Selon les informations de Dealabs, le Xiaomi 14T (12 Go RAM, 256 Go de stockage) sera vendu à 649 euros et le Xiaomi 14T Pro (12 Go RAM, 512 Go de stockage) à 899 euros.

Source : XiaomiTime