Lanterns : la saison 2 est confirmée, avec sûrement un gros plot twist à l’intérieur

La première saison de Lanterns vient tout juste de terminer sa diffusion sur HBO Max que la deuxième saison vient d’être confirmée. On ne sait pas encore quand celle-ci sera disponible, mais son scénariste nous a livré un gros indice quant à ce qu’il pourrait s’y passer.

Comme de nombreux autres spectateurs, vous avez sans doute attendu chaque nouvel épisode de Lanters comme le Messie. Il faut dire que la nouvelle série DC diffusée par HBO Max a fait un véritable carton, parvenant à séduire aussi bien les vieux fans que les nouveaux venus. Mais on connaît la dure loi du streaming : un succès critique (voire même parfois commercial) ne garantit pas toujours qu’une deuxième saison sera produite.

Aussi, alors que Lanterns vient tout juste de conclure sa première saison, de nombreux fans attendent avec impatience une déclaration de la part de HBO Max sur le sujet. Ce sera finalement Damon Lindelof, son scénariste (également connu pour Lost et The Leftovers) qui nous a livré une première réponse. Vous pouvez de nouveau respirer : il y a aura bel et bien une deuxième saison de Lanterns sur la plateforme.

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La saison 2 de Lanterns s’annonce déjà épique

Attention, spoilers droit devant.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que toute l’équipe de la saison 1, y compris les auteurs qui planchent actuellement sur la saison 2, partageait le même sentiment : même si nous savions que ce serait dévastateur, décevant ou frustrant sur le plan émotionnel, la pire arnaque à clics possible aurait été de vous montrer un pilote où Hal Jordan est définitivement mort pour ensuite rétropédaler en disant “Oh, c’était un clone” ou “Il n’est mort qu’à moitié”, façon Princess Bride. », déclare ainsi Damon Lindelof auprès de nos confrères de Collider.

En plus de confirmer la deuxième, Damon Lindelof revient donc sur le destin d’un des flics du futur que nous avons suivi durant la série. Après sa mort prématurée, beaucoup pensait que Hal finirait par revenir d’une manière ou d’un autre. Cela n’a pas été le cas. Mais :

« Je ne sais rien de la trajectoire créative », continue Lindelof. « Et je n’ai aucune envie de brider ces scénaristes quant aux mécaniques narratives qu’ils voudront exploiter. En connaissant ce que les comics ont fait avec Parallax, sachant que Hal est mort au moins trois ou quatre fois dans le canon officiel, et en saluant la performance de Kyle [Chandler] qui a poussé le public à tomber amoureux de Hal. »

Le message est très clair. Pour l’heure, Hal et bel et bien mort. Mais qui sait pour la suite ? Le personnage est bien décédé plusieurs fois dans les comics, avant de revenir à la vie par un quelconque twist. Peut-être la saison nous offira-t-elle ce cadeau.