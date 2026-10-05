Lanterns : la saison 2 est confirmée, avec sûrement un gros plot twist à l’intérieur

La première saison de Lanterns vient tout juste de terminer sa diffusion sur HBO Max que la deuxième saison vient d’être confirmée. On ne sait pas encore quand celle-ci sera disponible, mais son scénariste nous a livré un gros indice quant à ce qu’il pourrait s’y passer.

Green Lantern HBO Max

Comme de nombreux autres spectateurs, vous avez sans doute attendu chaque nouvel épisode de Lanters comme le Messie. Il faut dire que la nouvelle série DC diffusée par HBO Max a fait un véritable carton, parvenant à séduire aussi bien les vieux fans que les nouveaux venus. Mais on connaît la dure loi du streaming : un succès critique (voire même parfois commercial) ne garantit pas toujours qu’une deuxième saison sera produite.

Aussi, alors que Lanterns vient tout juste de conclure sa première saison, de nombreux fans attendent avec impatience une déclaration de la part de HBO Max sur le sujet. Ce sera finalement Damon Lindelof, son scénariste (également connu pour Lost et The Leftovers) qui nous a livré une première réponse. Vous pouvez de nouveau respirer : il y a aura bel et bien une deuxième saison de Lanterns sur la plateforme.

Sur le même sujet — Lanterns sur HBO Max : avez-vous vu ce teasing subtil d’un grand méchant de Batman ?

La saison 2 de Lanterns s’annonce déjà épique

Attention, spoilers droit devant.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que toute l’équipe de la saison 1, y compris les auteurs qui planchent actuellement sur la saison 2, partageait le même sentiment : même si nous savions que ce serait dévastateur, décevant ou frustrant sur le plan émotionnel, la pire arnaque à clics possible aurait été de vous montrer un pilote où Hal Jordan est définitivement mort pour ensuite rétropédaler en disant “Oh, c’était un clone” ou “Il n’est mort qu’à moitié”, façon Princess Bride. », déclare ainsi Damon Lindelof auprès de nos confrères de Collider.

En plus de confirmer la deuxième, Damon Lindelof revient donc sur le destin d’un des flics du futur que nous avons suivi durant la série. Après sa mort prématurée, beaucoup pensait que Hal finirait par revenir d’une manière ou d’un autre. Cela n’a pas été le cas. Mais :

« Je ne sais rien de la trajectoire créative », continue Lindelof. « Et je n’ai aucune envie de brider ces scénaristes quant aux mécaniques narratives qu’ils voudront exploiter. En connaissant ce que les comics ont fait avec Parallax, sachant que Hal est mort au moins trois ou quatre fois dans le canon officiel, et en saluant la performance de Kyle [Chandler] qui a poussé le public à tomber amoureux de Hal. »

Le message est très clair. Pour l’heure, Hal et bel et bien mort. Mais qui sait pour la suite ? Le personnage est bien décédé plusieurs fois dans les comics, avant de revenir à la vie par un quelconque twist. Peut-être la saison nous offira-t-elle ce cadeau.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Il voulait acheter le processeur gaming le plus cher d’Amazon et se fait arnaquer deux fois de suite

Nous avons souvent entendu parler de mésaventures d’utilisateurs qui, après s’être fait livrée une commande passée sur Internet, se sont rendu compte que le contenu de la boîte a été…

Canal+ va répercuter la hausse de la TVA sur le prix des abonnements

Menacé par une hausse de la TVA de 10 à 20 % dès 2027, Canal+ menace d’augmenter le prix de ses abonnements et de couper les financements du cinéma et…

Pour la sortie de VisionQuest, Disney+ diffuse WandaVision gratuitement sur YouTube

A quelques jours du lancement de la mini-série VisionQuest sur Disney+, la plateforme de streaming a décidé de rendre le visionnage des premiers épisodes de WandaVision gratuits en les publiant…

Ce mini PC avec un Ryzen 5 et 16 Go de RAM chute sous les 290 € (-41%)

Le mini PC CHUWI Ubox disposant d’un Ryzen 5 6600H, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go est disponible à moins de 300 € grâce à…

POCO X8 Pro 5G : plus de 355 € de réduction sur ce smartphone puissant et endurant

Puce Dimensity 8500-Ultra, batterie de 6 500 mAh, écran AMOLED 1,5K de 6,59 pouces… Les caractéristiques du POCO X8 Pro 5G ne sont pas celles d’un smartphone bas de gamme….

Test Asus Zenbook 14 UX3480 (2026) : un PC portable qui a plus d’un atout dans sa manche

En ce début d’octobre 2026, Asus sort un nouveau PC Zenbook au format 14″. Jusque-là, rien d’extraordinaire… Si ce n’est que trois configurations de processeur sont disponibles : en Intel,…

Votre Google Pixel fouille vos SMS et vos appels, cette nouvelle option vous permet de refuser

Une mise à jour discrète fait apparaître un nouveau menu dans la recherche des Pixel 11. Les propriétaires peuvent y reprendre la main sur leurs appels et leurs SMS. Encore…

Android Auto : Google continue de perfectionner Gemini avec un changement de look et une option bien pratique

Google a imposé Gemini partout où il pouvait et notamment au sein d’Android Auto. Malgré un départ quelque peu laborieux, l’entreprise n’a jamais cessé de peaufiner son assistant IA. Et…

Ce message d’alerte annonce la fin d’Android Auto sur de nombreux smartphones

Google s’apprête à relever une nouvelle fois les exigences d’Android Auto. Des conducteurs voient déjà s’afficher un avertissement en branchant leur téléphone à leur voiture. Plusieurs modèles populaires pourraient perdre…

Xiaomi MIX Flip 512 Go : le concurrent des Galaxy Z Flip chute à moins de 425 € (-68%)

Un smartphone pliable avec 512 Go de stockage à moins de 425 €, c’est ce que propose AliExpress sur le Xiaomi MIX Flip. Ce modèle qui a été lancé à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.