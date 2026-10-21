La Xbox Helix va coûter deux reins, vos pires prédictions ne sont pas encore assez hautes

Dans un récent rapport, on apprend que Microsoft a déjà commencé à estimer le prix de sa prochaine Xbox. Compte tenu de la crise de la RAM, on se doute que la console va aisément dépasser les 1000 €. Mais ce pourrait être encore pire que ce que l’on croyait.

xbox series x
Crédits : stockdeca

Nous ne devrions pas voir débarquer la nouvelle génération de console avant 2028, et ce pour une raison simple : la crise de la mémoire complique légèrement la tâche des constructeurs. Ces derniers mois ont jeté un froid sur l’industrie, qui a significativement augmenté le prix de ses machines pour garder sa marge. Aussi la question se pose à propos de la PS6 et de la Xbox Helix : combien coûteront les prochaines consoles mainstream ?

Pour certains, cela ne fait aucun doute : il faudra débourser au grand minimum 1000 € pour s’acheter une console dernier cri. Cela vous paraît énorme ? Attendez de découvrir les estimations en interne chez Microsoft. Dans un récent rapport de Fortune, on apprend en effet que la firme de Redmond tente aujourd’hui de se projeter pour déterminer le prix de la prochaine Xbox. Une fourchette a été établie. Elle ne va pas vous plaire.

Sur le même sujet — Xbox Helix : les prochains jeux toujours disponibles en physique ? Cet indice donne de l’espoir

Voici combien Microsoft compte vendre la Xbox Helix

Restez bien assis et accroché à vos accoudoirs. Microsoft estime que le prix de vente de la Xbox Helix sera compris entre… 1200 et 1800 dollars. Soit entre 1070 et 1600 euros. Une fourchette très large, mais quoiqu’il arrive extrêmement chère. Cela ne fait plus aucun doute. La prochaine génération de console franchira un cap historique en matière de prix, un grand écart encore plus large que lorsque les smartphones ont dépassé la barre des 1000 euros.

Cela n’a, pour ainsi dire, rien de très étonnant. Xbox a d’ores et déjà annoncé sa volonté de faire de sa prochaine Xbox un véritable PC gaming de salon — PC qui, selon plusieurs leakers, serait équivalent à un setup en 2000 et 3000 euros. En 2026, plus que jamais, la puissance a un prix. Nous devrions d’ailleurs en savoir bien plus à ce sujet, car Fortune confirme que Xbox prépare également une console portable, que l’on pourra apercevoir d’ici la fin de l’année.


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