La PS6 s’annonce hors de prix, Sony pourrait être obligé de vendre à perte

La crise de la RAM pourrait faire une nouvelle victime. Selon un nouveau rapport, Sony serait contraint de vendre sa future PlayStation 6 à un tarif particulièrement élevé.

Si populaire soit-elle, l’intelligence artificielle s’est attiré les foudres de nombreux consommateurs cette année. Et pour cause : celle-ci a provoqué l’explosion des prix de certains appareils. En effet, l’IA a besoin d’immenses centres de données pour s’entraîner. Or, ces derniers nécessitent d’importantes quantités de composants, dont la RAM, pour fonctionner. Les entreprises d’IA achètent donc toujours plus de matériel informatique, la demande ayant finalement dépassé l’offre.

Dans un tel contexte, nombre de fabricants ont décidé de répercuter l’augmentation des coûts sur leur clientèle. On pense notamment à Apple, avec parfois près de 700 € d’augmentation sur certains appareils. De son côté, Microsoft a augmenté le prix de ses PC Surface.

Mais il ne faut pas oublier les fabricants de consoles, qui sont loin d’être épargnés par le phénomène. En août dernier, Xbox augmentait considérablement le prix de ses consoles de salon. De son côté, Sony a capitulé, en retirant presque toutes ses cartes mémoire du marché.

Sony pourrait vendre la PlayStation 6 à perte

Et pourtant, la nouvelle génération de consoles est en route. Xbox prépare ainsi sa Project Helix, qui serait déclinée en une famille complète de consoles. Sony, de son côté, miserait sur la future PlayStation 6. Et si certaines fuites suggèrent que le fabricant prépare du lourd, les performances de la console auraient un prix, et non des moindres.

En effet, selon certaines estimations, la PS6 coûterait plus de 1 000 €. Et pour cause : selon Kepler2, un spécialiste du matériel informatique bien connu, Sony serait contraint de dépenser près de 700 dollars en RAM et en mémoire NAND pour fabriquer une PS6. En ajoutant le prix des autres composants, le prix de la PS6 pourrait ainsi largement dépasser les 1 000 €.

Afin d’éviter de perdre une partie de sa clientèle à cause d’une console trop chère, Sony pourrait devoir faire un choix radical : vendre la PS6 à perte. L’entreprise a déjà été contrainte de vendre la PS3 à perte à son lancement. D’ailleurs,