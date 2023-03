La Mairie de Lille est la proie d’une cyberattaque, tous ses ordinateurs sont hors-ligne

La mairie de Lille a publié le 1er mars 2023 au matin un communiqué de presse indiquant qu’elle subit une « intrusion dans son système d’information ». Le service cybercriminalité de la police judiciaire s’est saisi de l’affaire et des mesures sont prises pour minimiser les conséquences de l’attaque.

La ville de Lille est victime d'une cyberattaque. Elle n’a communiqué ni sur l’origine ni sur l’ampleur de l’attaque, mais affirme faire le nécessaire pour ne pas être victime d’une demande de rançon et pour continuer d’assurer sa mission de service public. La Mairie déclare être en train de mettre en sécurité et de protéger ses données.

Nombre de ses services informatiques sont donc mis hors ligne, ce qui affecte le fonctionnement des services municipaux. La plateforme téléphonique de la ville est inaccessible jusqu’à nouvel ordre, et le service État civil fonctionne de façon manuscrite. La plupart des services au public sont perturbés, leur fonctionnement dépendant le plus souvent d’une infrastructure informatisée.

La Mairie de Lille est victime d’une attaque sur son système d’information

Si vous aviez un rendez-vous physique dans un des services municipaux de Lille, sachez qu'il est maintenu. Les équipements culturels, sportifs et de loisirs publics tels que les piscines et le zoo seront également ouverts et, seule conséquence heureuse de cette cyberattaque pour les Lillois, gratuits. En effet, les caisses enregistreuses sont inutilisables.

À lire — Plus de 140 000 Lyonnais se sont fait pirater, leurs données personnelles sont en vente pour 250 euros

Après l’hôpital de Corbeil-Essonnes en août 2022, les Caennais, un mois plus tard, ce sont les citoyens lillois qui sont aujourd’hui ciblés par les cyberhackers. Ces derniers souhaitent-ils réclamer une rançon à la mairie de la ville ? Ont-ils l’intention de voler les données personnelles des administrés afin d’organiser des campagnes de phishing ? Nul ne le sait encore, la police enquête, et il faudra du temps avant d’avoir une idée claire des conséquences de l’attaque. Que vous soyez Lillois ou pas, restez attentif lorsque vous consulterez vos emails dans les prochains temps, car ce genre d’incident est amené à se renouveler. Rappelons ainsi que la France est le cinquième pays le plus visé par les campagnes de ransomwares.

Source : Mairie de Lille