La dernière mise à jour Windows 11 Insider introduit un nouveau design pour cette fonction que vous utilisez tous les jours

Microsoft a déployé la dernière version de Windows 11 pour les membres du programme Windows Insider dans le canal Beta. Celle-ci apporte de nouveaux designs pour la boîte de dialogue “Ouvrir avec” et d'autres améliorations.

Le programme Windows Insider permet aux utilisateurs de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 avant leur déploiement officiel. Les membres du programme peuvent s'inscrire à différents canaux, tels que Canary, Dev, Beta, et Release Preview, pour accéder aux dernières mises à jour. Par exemple, une récente mise à jour du canal Canary a introduit un écran de verrouillage personnalisable avec des widgets, et la version 24H2 a apporté la compatibilité avec le Wi-Fi 7 et des fonds d'écran HDR. Aujourd'hui, Microsoft a publié la build 22635.3936 dans le canal Beta, qui inclut un nouveau design pour la boîte de dialogue “Ouvrir avec”.

La mise à jour de la build 22635.3936 améliore le design de la boîte de dialogue “Ouvrir avec” en supprimant les en-têtes de groupe, rendant l'interface plus claire et intuitive. Bien que la barre des tâches et le plateau système aient reçu des modifications dans des versions précédentes, ces améliorations ont été temporairement désactivées pour résoudre des problèmes signalés. Les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que ces fonctionnalités soient réactivées dans une future mise à jour.

Le design pour “Ouvrir avec” change complètement dans la dernière mise à jour Windows 11 Insider

La build 22635.3936 apporte plusieurs améliorations. Les suggestions de texte pour le clavier matériel fonctionnent désormais correctement, éliminant les problèmes de concaténation des mots où ils étaient combinés de manière incorrecte lors de la saisie. De plus, les plantages fréquents de ctfmon.exe, qui affectaient la saisie de texte, ont été résolus. Certains problèmes liés à la compatibilité des souris et claviers en mode sans échec ont également été corrigés. Cependant, des problèmes connus subsistent, tels que des plantages de l'explorateur de fichiers et des difficultés avec le Centre de notifications. Les utilisateurs peuvent également rencontrer des dysfonctionnements avec les widgets et la gestion des fichiers partagés.

Pour télécharger et installer la build 22635.3936 de Windows 11 :

Ouvrez les paramètres de Windows et allez dans l'onglet Windows Update.

Cliquez sur Programme Windows Insider.

Cliquez sur Prise en main et liez votre compte Microsoft.

Sélectionnez le canal Beta.

Redémarrez votre PC.

Une fois ces étapes terminées, vous pourrez télécharger et installer la nouvelle version directement depuis Windows Update. Cette mise à jour apporte des améliorations générales et des corrections de bugs qui offre une version plus stable et fonctionnelle de Windows 11 pour les Insiders.