iPhone 18 Pro : les pièces détachées sont désormais en vente

Votre iPhone 18 Pro vous a déjà lâché ? Vous pouvez désormais le réparer vous-mêmes. Apple a en effet mis en vente les pièces détachées de son dernier smartphone. Avec des prix qui sont ce qu’ils sont.

apple iphone 18 pro test

Apple n’a pas toujours laissé ses utilisateurs réparer eux-mêmes leurs iPhone, préférant plutôt les rediriger vers ses stores et, dans les pires cas, ses propres centres de réparation. Mais la tendance est aujourd’hui au bricolage maison, en grande partie parce que l’opération est généralement beaucoup moins chère. À condition que les pièces détachées ne coûtent pas un bras. À chaque nouvelle sortie, les plus téméraires attendent donc de connaître le prix des composants de leur nouvel iPhone.

Voilà qui est chose pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Sur le site Self Service Repair, la plateforme d’Apple où trouver les pièces détachées, les deux smartphones viennent en effet de faire leur apparition. Pour se procurer les composants dont vous avez besoin, il suffit de sélectionner iPhone dans le menu déroulant Produit, de choisir iPhone 18 Pro ou iPhone 18 Pro Max dans Modèle de produit, puis d’indiquer le type de pièces dont vous avez besoin.

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Vous pouvez désormais réparer votre iPhone 18 Pro vous-mêmes

Une fois chose faite, vous pourrez alors découvrir les prix en vigueur sur le magasin d’Apple. Ainsi, il vous coûtera 299 € de remplacer la caméra arrière de votre iPhone 18 Pro. Soit un prix assez peu avantageux, puisque équivalent à celui d’une réparation en magasin, sauf si vous échangez la pièce avec le capteur endommage de votre smartphone. Dans ce cas précis, le prix de la pièce baisse à 227 €.

Il faudra débourser 405 € pour un écran flambant neuf et 315 € pour un nouveau boîtier. À noter qu’Apple conseille d’ailleurs d’utiliser le même équipement que ses employés pour remplacer ces derniers. Ça tombe, l’équipement en question est en location sur la plateforme, pour la modique somme de 58,80 €, toujours plus intéressant que l’achat de tous les outils nécessaire. En outre, la batterie coûte quant à elle 149 €, et le capteur selfie 229 €.


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