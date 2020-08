Internet Explorer fera ses adieux en août 2021

Internet Explorer ne sera bientôt plus qu’un souvenir. L’auguste navigateur de Microsoft va en effet tirer sa révérence le 17 août 2021, soit dans un an. S’il sera toujours utilisable, il ne sera plus supporté par la firme de Redmond, qui met désormais Edge en avant.

Internet Explorer existe encore. Bien que l’auguste navigateur ne soit plus mis en avant par Microsoft, qui l’a remplacé par Edge avec Windows 10, il est toujours présent dans le paysage. Dans un an, le 17 août 2021, il tirera cependant sa référence. La firme de Redmond a en effet annoncé la fin de son support.

A cette date, la dernière version du navigateur (Internet Explorer 11) ne sera plus intégrée dans les services de la firme, à savoir Outlook, OneDrive ou encore Office 365. Il ne sera plus possible de l’utiliser en passant par ses logiciels, qui ne seront compatibles qu’avec la dernière version de Edge.

Internet Explorer ne sera pas supprimé. Bien que plus mis à jour, le navigateur sera toujours compatible avec les sites conçus pour lui. Néanmoins, il finira par s’éteindre au bout d’un moment. Aujourd’hui, sur PC, il est encore utilisé par 2,7% des internautes. Notons que la transition entre Internet Explorer est facilitée pour convaincre ces derniers résistants à sauter le pas.

Microsoft veut faire oublier IE

Internet Explorer est le navigateur historique de Microsoft. Il s’est fait ringardiser dans les années 2000 par de nouveaux venus comme Firefox ou Chrome. Des blagues sur sa lenteur étaient même très à la mode à un moment.

Microsoft a décidé de faire table rase du passé en 2015 avec Windows 10. Internet Explorer a en effet laissé la place à Edge, plus moderne et plus rapide. Début 2020, une nouvelle version de cet Edge, basé sur le moteur Chromium plus rapide, a été déployée. L’ancienne version, désormais nommée Legacy, va elle aussi prochainement passer la main. Microsoft a en effet indiqué que les mises à jour de sécurité ne seront plus assurées à partir du 9 mars 2021.

Même si Edge Chromium a du mal à décoller, Microsoft a fait du bon travail avec un navigateur aussi rapide qu’intuitif. Mais aujourd’hui, Chrome domine toujours largement le marché avec 69% de parts de marché sur PC.