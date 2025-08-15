Instagram a planqué le jeu Pong dans vos Messages, voici comment y jouer

L'application du célèbre réseau social Instagram cache un jeu simple, mais terriblement addictif une fois démarré. Vous pouvez même lancer des compétitions avec vos amis. Voici comment faire.

Les développeurs aiment bien cacher des petits “easter eggs” dans leurs programmes. Parfois, ils prennent la forme d'une animation, l'un des exemples les plus connus étant celui d'Android à chacune de ses nouvelles versions. Dans d'autres cas, c'est un mini-jeu qui se lance. Le dinosaure de Chrome, ça vous parle ? Google est coutumier du fait avec son moteur de recherche également, surfant sur les séries à succès comme Squid Game pour proposer une pause ludique.

Moins connu, l'application mobile du réseau social Instagram aussi possède un jeu secret très facile à déclencher. Encore faut-il savoir comment. Certains d'entre vous l'auront peut-être découvert par hasard d'ailleurs. Pour les autres, cela ne prendra que quelques secondes. Le temps que vous pourrez passer sur le jeu pourrait être bien plus important en revanche. Il est assez addictif.

Comment lancer le jeu secret d'Instagram, seul ou à deux

Pour accéder au jeu secret d'Instagram, c'est très simple :

Rendez-vous dans les messages directs de l'application.

Ouvrez une conversation existante ou créez-en une.

Envoyez un émoji, n'importe lequel. Il doit être le seul contenu du message.

Appuyez sur l’émoji envoyé.

Si vous voulez jouer contre quelqu'un, à la manière du jeu Pong, l’interlocuteur doit appuyer sur le même émoji que vous pendant que vous êtes en train de jouer.

Alternativement, vous pouvez appuyer sur un émoji seul déjà publié dans la conversation, par vous-même ou votre interlocuteur. Une fois le jeu lancé, déplacez la barre noire au bas de l'écran en maintenant le doigt appuyé dessus.

Quand vous jouez seul, le but est de faire rebondir l'émoji dessus le plus de fois possible. À deux, il faudra l'envoyer derrière la barre de l'adversaire. Dans les deux cas, l'émoji accélère progressivement. Notez que la personne n'est pas prévenue que vous lancez une partie. N'oubliez pas de la prévenir. En revanche, elle pourra voir votre score lançant elle-même une partie et essayer de le battre.