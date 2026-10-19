Il vient juste de sortir, mais le Redmi Note 17 Pro Max perd déjà 170 € chez Boulanger

Le Redmi Note 17 Pro Max 5G bénéficie de 170 € de réduction chez Boulanger en cumulant une remise immédiate et une offre de remboursement. Le smartphone Xiaomi sorti tout récemment est équipé d’une imposante batterie de 9 210 mAh. Elle vous reviendra ainsi donc à 429,99 € dans sa version avec 256 Go de stockage au lieu de 599,99 €.

RETROUVEZ CETTE OFFRE CHEZ BOULANGER

Avec sa batterie de 9 210 mAh, le Redmi Note 17 Pro Max offre une capacité assez singulière. Elle permet de tenir jusqu’à trois jours en une charge selon Xiomi. Une proposition intéressante si vous avez l’habitude de recharger votre téléphone tous les soirs.

Ce modèle est actuellement en promotion chez Boulanger. La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 499,99 € au lieu de 599,99 €. Cela fait déjà 100 € de remise immédiate auxquels s’ajoutent 70 € remboursés par Xiaomi, ce qui ramène le prix du smartphone à 429,99 €. Cela correspond à une réduction de 28%. Vous économisez 170 € au total sur cette référence qui est sortie en septembre 2026 seulement.

Comment profiter des 70 € remboursés sur le Redmi Note 17 Pro Max ?

Vous payez les 499,99 € dans un premier temps au moment de la commande, puis devez déposer une demande sur le site de l’offre Xiaomi dans les 15 jours suivant votre achat. Le dossier doit être constitué d’une photo de votre preuve d’achat, d’une photo du code IMEI physiquement découpé de l’emballage ainsi que d’un IBAN éligible.

L’opération est valable pour des achats effectués jusqu’au 3 janvier 2027. Xiaomi vous rembourse sous 25 jours après validation de votre dossier. Conserver la boîte et la facture, qui vous seront nécessaires pour faire la demande.

Une grosse batterie, mais aussi un grand écran AMOLED

Le Redmi Note 17 Pro Max dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces, de définition 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une grande surface d’affichage pour les vidéos, les jeux ou la navigation. Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 5, et Xiaomi prévoit six ans de mises à jour de sécurité.

Sa batterie est compatible avec la charge rapide de 100 W, mais l’adaptateur secteur n’est pas fourni. Le téléphone bénéficie également d’une protection Gorilla Glass Victus 2 et de certifications IP66/IP68 contre la poussière et l’eau. Enfin, la partie photo comprend un capteur principal de 50 MP.