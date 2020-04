Huawei menace les États-Unis, Zoom victime d’une faille et WhatsApp permet d’utiliser un numéro sur plusieurs smartphones, le récap

Huawei menace les Etats-Unis d’une contre-attaque de la Chine, Zoom sur Windows 10 est victime d’une énorme faille de sécurité et WhatsApp permet enfin d’utiliser un seul numéro sur plusieurs smartphones…On fait le point sur l’actualité d’hier.

Confinés chez vous, vous vous êtes plongés dans les séries et les films du catalogue Netflix ou les derniers jeux gratuits du PlayStation Plus, et vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien.

Huawei met en garde les États-Unis contre des représailles de la Chine

Le gouvernement américain envisage de décréter de nouvelles sanctions à l’encontre de Huawei. Un nouvel arsenal de mesures pourrait empêcher TSMC de graver des modems et des SoC 5G pour Huawei et priver le groupe chinois des licences ARM. En réaction, Eric Xu, président du conseil d’administration de Huawei, a mis en garde les États-Unis contre d’éventuelles représailles de Pékin. « Pourquoi le gouvernement chinois n’interdirait-il pas l’utilisation de puces 5G, de modems, de smartphones et d’autres appareils fournis par des entreprises américaines, pour des raisons de cybersécurité? » tacle Eric Xu.

Windows 10 : Zoom est victime d’une énorme faille de sécurité, voici comment la corriger

Confinement oblige, l’application Zoom bat actuellement tous les records. Malheureusement, sa version Windows est victime d’un sérieux bug. En exploitant cette faille, présente sur Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, un pirate est capable de s'emparer de vos identifiants de connexion. Heureusement, il existe une astuce pour se protéger des attaquants. On vous détaille le procédé sur le lien ci-dessous.

WhatsApp : vous pourrez enfin utiliser le même numéro sur plusieurs appareils

Une nouvelle option est apparue dans la dernière bêta (2.20.110) de WhatsApp. Une notification prévient désormais l’utilisateur lorsque son numéro de téléphone est ajouté sur un autre appareil. Le service de messagerie instantanée va donc permettre de configurer le même numéro sur d’autres smartphones en simultané.

