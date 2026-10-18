Honor veut pulvériser tous les records, son prochain smartphone gaming s’annonce monstrueux

Honor prépare une nouvelle gamme de smartphones de gaming surpuissants. Les appareils seraient capables d’afficher un taux de rafraîchissement jusqu’alors jamais atteint sur ce type d’appareils.

De nos jours, plus besoin d’une config de gaming coûteuse et imposante pour jouer. Et c’est plutôt une bonne nouvelle, quand on sait que la crise de la RAM touche de plein fouet les cartes graphiques. En effet, nombre de joueurs se tournent vers un simple smartphone estampillé gaming. On pense par exemple au Redmi K90 Max de Xiaomi, qui dispose d’un GPU dédié, d’un ventilateur intégré et d’un écran 165 Hz.

Même l’iPhone, auquel on ne pense pas forcément en premier en matière de gaming, s’en sort plus que bien dans le domaine. L’iPhone 18 Pro Max fait par exemple tourner GTA 5 à plus de 60 FPS grâce à sa puce A20 Pro. D’ailleurs, celui-ci met une énorme claque à son prédécesseur sur des titres tels que Resident Evil 4 Remake ou encore Death Stranding.

Honor Win 2 : première mondiale et puce surpuissante

Mais c’est sans compter sur Honor, qui prépare une batterie absolument monstrueuse. Le fabricant chinois propose depuis longtemps des appareils tournés vers le jeu vidéo. En 2018, déjà, l’entreprise lançait le Honor Play, un smartphone gaming abordable. Mais depuis, le fabricant est largement monté en gamme avec le Magic 8 Pro, qui pourrait devenir le roi du gaming.

Mais cette fois, Honor semble vouloir repousser les limites en établissant une première mondiale, comme le rapporte Android Headlines. La future gamme de smartphones gaming de la marque, baptisée Win 2, embarquerait une dalle capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 185 Hz, du jamais vu. Le tout proposerait une définition 2K.

L’écran de 6,89 pouces bénéficierait par ailleurs d’un taux d’échantillonnage tactile instantané de 5 000 Hz, tout en arborant des bordures extrêmement fines de 0,93 mm. Mais ce n’est pas tout. En effet, le smartphone n’en serait pas moins impressionnant sous le capot.

La version haut de gamme du Win 2 embarquerait ainsi la surpuissante puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, dont le Galaxy S27 Ultra serait privé. Par ailleurs, la gamme bénéficierait d’une généreuse batterie de plus de 10 000 mAh. Le lancement officiel est prévu le 21 octobre prochain.