Google vous préviendra si les résultats de recherche ne sont pas fiables !

Google a décidé de prendre des mesures pour assurer un accès à la meilleure information possible. De fait, le géant américain compte désormais afficher un avertissement lorsque les résultats d'une recherche ont des chances de ne pas être fiables.

Après avoir réglé la panne dont était victime Google Search sur Android il y a quelques jours, la firme de Mountain View vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité à venir sur son moteur de recherche. À l'heure des fake news, des manipulations et de l'instantanéité, il est primordial de garantir un accès aux informations les plus pertinentes et les plus fiables possible.

Et justement, lorsque l'on cherche des renseignements sur un sujet en particulier, nous avons pour la plupart le réflexe de nous fier à Google. Seulement et comme le précise Google dans un article de blog, “il arrive que les informations fiables que vous recherchez ne soient pas encore en ligne. Cela peut être particulièrement vrai pour les nouvelles de dernières minutes ou les sujets émergents, lorsque les informations publiées en premier ne sont pas forcément les plus fiables”.

De fait, Google a entraîné ses systèmes pour qu'ils détectent les sujets qui évoluent trop rapidement et qui ne possèdent pas un éventail de sources variées. Dans ces cas précis, un avertissement sera affiché, suggérant aux utilisateurs de revenir plus tard à la pêche aux infos, notamment lorsque d'autres sources auront apporté leur contribution sur le sujet en question.

“À travers ces fonctionnalités, notre objectif est de fournir plus de contexte sur vos résultats afin que vous puissiez évaluer avec plus de confiance les informations que vous trouvez en ligne”, assure Google dans un communiqué officiel. Pour l'instant, ces avertissements concernant la fiabilité des résultats de recherche ne seront affichés qu'aux utilisateurs américains. Néanmoins, Google a prévu d'étendre cette fonction sur d'autres territoires dans les prochains mois.

Pour rappel, en 2020 Google a lancé le panneau “À propos de ce résultat” qui permet aux utilisateurs du moteur de recherche d'obtenir des d'enseignements sur le résultat de leur recherche, comme la provenance de l'information. Une fonctionnalité utile pour se faire une idée sur le site que l'on s'apprête à visiter.

