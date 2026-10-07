Google Chrome : la vérification des e-mails va devenir bien plus fluide sur Android

Marre de devoir ouvrir constamment votre boîte de réception pour prouver que votre adresse e-mail vous appartient ? Avec Chrome 154, Google apporte une solution pour fluidifier le processus de vérification sur Android. On vous explique en quoi elle consiste.

Il serait étonnant que vous n’ayez jamais rencontré cette situation sur le web : vous vous apprêtez à vous inscrire sur un service ou à vous authentifier, vous entrez votre identifiant – qui est généralement votre adresse e-mail –, puis vous saisissez votre mot de passe. Et là : le site sur lequel vous tentez de vous connecter vous demande de prouver que l’adresse e-mail renseignée vous appartient bien, vous obligeant à repasser par votre boîte de réception.

Ce serait quand même bien plus pratique si votre navigateur pouvait prouver discrètement que vous êtes bien le propriétaire de cette fameuse adresse e-mail. Ça tombe bien, c’est exactement l’ambition de Google avec Chrome 154 : cette version ajoute en effet la prise en charge de la vérification des adresses e-mail sur Android. Il y a cependant quelques subtilités.

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La vérification des adresses e-mail dans Chrome sur Android s’apprête à devenir moins pénible

L’objectif de la vérification des adresses e-mail est de réduire les frictions lorsque vous vous inscrivez sur un site web. Plus besoin de prouver manuellement que cette adresse est bien la vôtre :

Chrome communique désormais directement avec votre fournisseur d’e-mails,

Il fournit – si tout est en ordre – un jeton de vérification signé au site,

Ce dernier vous laisse ainsi poursuivre sans vous obliger à faire un détour par votre boîte de réception.

Pour autant, les e-mails de vérification et les codes à usage unique ne disparaîtront pas du jour au lendemain, puisque le processus nécessite deux prérequis : être connecté à son fournisseur d’e-mails dans le navigateur et la prise en charge du protocole de vérification de Google par le site et le fournisseur d’e-mails.

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle en soi : la firme de Mountain View a initialement lancé sa phase de test sur ordinateur avec Chrome 150 et il l’étend désormais à Android. Pour l’instant, nous ne la voyons pas sur notre compte, mais ce n’est pas étonnant : Google ne l’a pas encore déployée auprès de tous ses utilisateurs pour le moment, mais précise qu’il s’y prépare. Sur son blog officiel Chrome pour les développeurs, l’entreprise indique que la fonctionnalité sera accessible via les Paramètres > Adresses et autres.

Elle vient compléter la fonctionnalité bien pratique sur Android et iOS qui va vous faire gagner un temps fou avec les codes de double authentification. Enfin, notez qu’il ne faut pas confondre la vérification des adresses électroniques avec un autre système : « Verified Email » d’Android. Ce dernier permet aux applications de récupérer une adresse vérifiée à l’aide d’identifiants numériques. Si les deux systèmes sont distincts pour le moment, le géant de la tech indique que son objectif est de rendre leur expérience plus harmonieuse.