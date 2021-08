Galaxy S21 Ultra : Samsung teste déjà la mise à jour Android 12

Un Galaxy S21 Ultra a été repéré en train d’utiliser Android 12 sur le benchmark Geekbench 5, indiquant que Samsung pourrait bientôt lancer son programme bêta de la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google.

Jusqu’à présent, Samsung ne faisait pas partie de la liste des fabricants qui proposaient une bêta d’Android 12 sur ses smartphones. Cela pourrait bientôt changer, puisqu’un Galaxy S21 Ultra a été repéré sur Geekbench avec une version d’Android 12. Pour l’instant, les Galaxy S21 Ultra ne peuvent utiliser qu’Android 12, puisque Samsung n’avait pas choisi de participer au programme bêta d’Android 12 comme la plupart de ses concurrents.

Cependant, maintenant que les bêta d’Android 12 font partie de la phase « Platform Stability » du déploiement, Samsung pourrait à son tour proposer la dernière version du système d’exploitation. Pour rappel, la phase « Platform Stability » signifie que les bêta seront désormais assez proches de la version stable en matière de fonctionnalité, et que Google s’efforce de corriger les derniers bugs. Les développeurs peuvent également désormais tester la compatibilité de leurs applications maintenant que les API, les fonctionnalités et le design du nouveau système d’exploitation ont été verrouillés.

Android 12 arrivera avec la surcouche One UI 4 chez Samsung

L’arrivée d’Android 12 sur les smartphones de Samsung est une bonne nouvelle, puisque le fabricant coréen en profitera également pour mettre à jour sa surcouche vers One UI 4.0. Pour l’instant, on ne sait pas quelles fonctionnalités pourraient introduire Samsung dans cette nouvelle mise à jour, mais on s’attend à ce qu’une attention toute particulière soit portée à la stabilité et à la fluidité du système.

En effet, d’après une vidéo du leaker Ice Universe, Samsung propose une des expériences utilisateurs les moins fluides sur ses smartphones. Le géant coréen pourrait donc en profiter pour revoir les animations du système, en plus d’introduire de nouvelles fonctionnalités. Les applications système du fabricant pourraient également avoir droit à quelques améliorations.

Après plusieurs mois de versions bêta successives, Google devrait dévoiler la première version stable d’Android 12 cet automne, et celle-ci sera disponible sur les smartphones Pixel dès le premier jour. Les fabricants proposeront ensuite plus ou moins rapidement la mise à jour sur leurs smartphones les plus récents.

Source : Android Headlines