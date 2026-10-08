La 2G est en train de mourir et, avec elle, le forfait de quelques centaines de milliers d’utilisateurs restants sur le réseau. Voilà en essence le sujet du mail envoyé par Free à ses abonnés concernés, les appelant à transitionner rapidement vers la génération suivante au minimum.

Depuis quelques mois, Orange accélère son projet de démantèlement du réseau 2G en France. L’opérateur a ainsi récemment coupé le réseau à Nice ainsi que dans 44 départements. Or, ses abonnés ne sont pas les seuls à en subir les éventuelles conséquences : ceux de Free également. Pour rappel, le trublion des télécoms utilise le réseau d’Orange pour ses propres offres. Autrement dit : plus de 2G chez Orange dit ainsi plus de 2G chez Free.

Une relation dont tout le monde n’est pas forcément au courant et que Free a tenu à rappeler dans un mail envoyé aux concernés ce mardi 6 octobre. Au mois dernier en effet, on comptait encore pas moins de 1,7 million d’appareils reposant encore sur la 2G et qui, de fait, se dirigent vers l’obsolescence pure et simple. Parmi lesquelles, des téléphones utilisés par quelques abonnés de Free.

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Free appelle ses abonnés à lâcher le réseau 2G

C’est à cette date que Free a, à son tour, coupé son réseau 2G dans une quarantaine de départements. L’opérateur a donc prévenu ses utilisateurs habitant dans les régions ciblées et utilisant des appareils 2G que ces derniers ne fonctionnent désormais. Impossible pour eux, par exemple, de passer un appel ou d’envoyer un SMS si leur téléphone ne prend pas au minimum en charge la 3G.

Si vous faites partie des concernés, vous n’avez nullement besoin de souscrire à un autre abonnement auprès de Free. En revanche, vous n’avez plus d’autre choix que d’acheter un nouveau téléphone compatible au moins à la 3G si vous comptez continuer à l’utiliser pour communiquer avec vos proches. Votre numéro de téléphone, quant à lui, restera inchangé. À noter que vous devrez peut-être vous rendre en boutique avec une carte d’identité pour obtenir une nouvelle carte SIM.