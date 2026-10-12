Fnac et Darty cassent le prix de ce PC portable gamer MSI avec RTX 5070 : 600 € de remise en ce moment

Le MSI Crosshair 16 HX AI bénéficie d’une réduction de 30 % chez Fnac et Darty. Ce PC portable gaming dispose d’une RTX 5070 et d’un processeur Intel Core Ultra 7, avec un écran QHD+ de 16 pouces. Il est à 1 399,99 € au lieu de 1 999,99 €.

MSI Crosshair 16 HX-AI

Si vous recherchez un PC portable pour jouer et que vous disposez d’un budget de 1 400 €, le MSI Crosshair 16 HX AI offre une configuration solide pour son prix. Ce modèle embarque une RTX 5070, accompagnée d’un processeur Intel Core Ultra 7 et d’un écran QHD+ à 240 Hz. Ce combo vous permet également de travailler dans de bonnes conditions, y compris pour des tâches exigeantes comme le montage vidéo.

Ce modèle est proposée à 1 399,99 € chez Fnac et Darty, au lieu de 1 999,99 €. Vous réalisez donc une économie de 600 €, ce qui correspond à une remise de 30 %. Il s’agit du PC portable gamer avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

MSI Crosshair 16 HX AI : une RTX 5070 et un écran QHD+ cadencé à 240 Hz

La carte graphique embarque 8 Go de mémoire GDDR7 et offre jusqu’à 115 W de TGP avec Dynamic Boost. Elle est également compatible avec le DLSS 4, qui permet d’améliorer la fluidité dans les jeux compatibles.

Le processeur Intel Core Ultra 7 255HX dispose de 20 cœurs, dont 8 cœurs de performance et 12 cœurs à haute efficacité énergétique.

Le MSI Crosshair 16 HX AI arbore un écran de 16 pouces avec une définition QHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Cette dalle au format 16:10 offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour la fluidité de l’affichage. Elle couvre également 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

On y retrouve par ailleurs un clavier AZERTY rétroéclairé, avec 24 zones RGB qu’il est possible de personnaliser. Pour la connexion à Internet, vous avez le choix entre le Wi-Fi 6E et un port Ethernet si vous préférez utiliser un câble. Enfin, ce PC portable pèse 2,5 kg et est livré avec Windows 11 préinstallé.


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