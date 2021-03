Find X3 Pro : Oppo débloque le taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz

Oppo annonce le déploiement d’une mise à jour pour le Find X3 Pro. Celle-ci débloque le taux de rafraichissement adaptatif de l’écran AMOLED LTPO. Grâce à cette mise à jour, le système d’exploitation pourra adapter le taux de rafraichissement selon le contenu. Il pourra varier de 1 Hz à 120 Hz, comme les écrans du Galaxy Note 20.

Il y a plusieurs types d’écrans OLED. Ceux qui attirent actuellement le plus d’attention sont les écrans LPTO, acronyme anglo-saxon de Low Temperature Polycrystalline Oxyd. Ce sont des écrans dont la particularité est d’offrir un taux de rafraichissement élevé, mais aussi variable. Samsung en est l’un des spécialistes : depuis le Galaxy Note 20, tous les fabricants de smartphones veulent en profiter.

Lire aussi – Oppo lancerait son premier smartphone pliable d’ici juin 2021

Le Find X3 Pro, dernier flagship en date d’Oppo que nous avons récemment testé dans nos colonnes, est l’un d’eux. Il profite d’une belle dalle AMOLED LTPO de 6,7 pouces dont le taux de rafraichissement monte jusqu’à 120 Hz. Jusqu’à présent, le Find X3 Pro proposait un taux de rafraichissement de 60 Hz, de 120 Hz ou un taux variable entre ces deux chiffres. Mais la marque avait promis que le rafraichissement adaptatif serait plus large.

Le taux de rafraichissement pourra descendre jusqu'à 1 Hz

Ce sera très bientôt le cas. Dans un message publié sur le compte Weibo officiel, Oppo annonce le déploiement d’une mise à jour OTA qui concerne l’écran. Cette mise à jour débloque donc le mode adaptatif qui pourra faire varier automatiquement le taux de rafraichissement de 120 Hz jusqu’à 1 Hz. Soit une image par seconde. C’est parfait pour les images fixes ou l’écran Always-On par exemple.

Grâce à ce nouveau mode adaptatif, Oppo promet une économie pouvant aller jusqu’à 50 % sur la consommation d’énergie de l’écran, ce qui est évidemment énorme. Notez toutefois que, selon nos constatations durant nos tests, ce n’est pas l’écran qui consomme le plus, mais le Snapdragon 888. Toutefois, grâce à cette mise à jour, il serait plus facile de dépasser la journée et demie d’autonomie en usage classique. La mise à jour sera déployée par vague à partir du 19 mars 2021. Elle arrivera logiquement sur le Find X3 Pro français dans les prochains jours.

Source : Oppo (Weibo)