Fin de la 2G et de la 3G, un malware Android efface vos données et vole votre argent, c’est le récap

Cela fait maintenant quelques années que la 5G est disponible à travers le monde, et les opérateurs commencent petit à petit à faire disparaitre les anciens réseaux 2G et 3G. De leur côté, les smartphones Android sont les victimes d’un nouveau malware nommé BRATA capable de réaliser un formatage des appareils aux paramètres d’usine. Enfin, la justice suédoise a condamné un vendeur de boîtiers IPTV à verser 145 000 euros de dommages et intérêts à des chaînes de télévision suédoises. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du 25 janvier 2022 !

Un vendeur de boîtiers IPTV est condamné en Suède

En Suède, la police a réussi à identifier en 2019 un vendeur de boîtiers IPTV de 58 ans qui écoulait des appareils ainsi que des abonnements. En l’espace d’un an, le quinquagénaire générait près de 30 000 euros de bénéfices. Quatre sociétés de télévision suédoises ont donc porté plainte contre le vendeur, et celui-ci a récemment été condamné à verser 145 791,41 euros aux chaînes de télévision lésées.

Android : un malware s’en prend à vos données et à votre compte bancaire

Les utilisateurs de smartphones Android ont été confrontés à un nouveau malware nommé BRATA, capable de réaliser un formatage aux paramètres d’usine des appareils de ses victimes. Les pirates cibleraient tout particulièrement les clients de banques en ligne pour leur subtiliser leurs identifiants et, par la suite, le contenu de leur compte en banque. Il serait même capable de suivre la localisation de ses victimes et créer plusieurs réseaux de communication.

Clap de fin pour la 2G et la 3G, place à la 5G

Avec l’arrivée de la 5G chez la plupart des opérateurs partout dans le monde et l’extension rapide de la couverture 4G, les opérateurs envisagent de plus en plus de mettre fin aux réseaux 2G et 3G. L’objectif est de libérer de la bande passante, nécessaire au bon déploiement de nouvelles antennes 5G et des futurs réseaux 6G. Une fois que les réseaux auront complètement disparu, les téléphones qui ne sont que compatibles avec la 2G et la 3G ne pourront plus passer ni recevoir des appels ou messages.

