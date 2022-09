Facebook lance les chats communautaires à la Discord

Ce mardi 13 septembre 2022, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé l'arrivée imminente des chats communautaires sur Messenger et dans les groupes Facebook. Cette fonctionnalité, inspirée de Discord, permettra d'organiser les discussions impliquant de nombreuses personnes en catégorie.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes en juin 2022. A cette date, nous avons appris que Facebook s'apprêtait à copier Discord en développant une toute nouvelle interface pour les groupes. Le fonctionnement de ce système reprenait dans les grandes lignes celui de Discord, avec ces différentes catégories, et ces canaux pour les chats textuels, vocaux et vidéo.

Or, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, vient d'annoncer ce mardi 13 septembre 2022 l'arrivée imminente des chats communautaires sur Messenger et dans les groupes Facebook. Comme dit plus haut, cette fonctionnalité permettra aux grands groupes Messenger d'organiser les discussions en catégorie, notamment les canaux audio et vidéo pour les discussions en temps réel, les chats réservés aux administrateurs et les canaux dédiés aux évènements.

“Nous construisons les chats communautaires comme une nouvelle façon de se connecter avec des personnages qui partagent vos intérêts. Plus d'un milliard de personnes utilisent Messenger pour communiquer avec leurs amis, et bientôt vous pourrez lancer des Community Chats à partir de Messenger, ainsi que des groupes Facebook”, a annoncé le patron de Meta sur Facebook.

Les chats à la Discord débarquent sur Facebook Messenger

Comme on peut le voir sur les captures d'écran partagés par le milliardaire, on remarque que les groupes Facebook présenteront désormais plusieurs nouveaux onglets comme les chats ou les évènements. Dans Chats, les utilisateurs pourront accéder à différents canaux. Comme le prouve cette image d'un groupe dédié aux wakesurfers, on remarque une catégorie liée aux annonces (avec une catégorie dédiée aux règles qui régissent ce groupe), ou encore une catégorie Social qui regroupe différents thèmes comme “les trucs et astuces”, les sessions prévues cette semaine, ou encore une catégorie “Lac”, probablement dédiée à la pratique en eaux douces.

Notez que ces chats communautaires s'accompagneront de plusieurs outils de modération qui permettront aux administrateurs de supprimer des messages, de bloquer, mettre en sourdine ou de bannir des membres d'un groupe. Par ailleurs, les administrateurs pourront également définir des critères personnalisés pour automatiser la modération (utilisation interdite de certains termes, d'insultes, etc.).

La fonctionnalité est entrée en phase de test auprès d'un large panel d'utilisateurs sur Messenger, et elle sera étendue aux groupes Facebook dans les semaines à venir. Pour rappel, Facebook a récemment modifié le fil d'actualité pour afficher les publications de vos amis dans l'ordre chronologique.

Source : Facebook