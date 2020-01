Facebook affirme qu’Apple est responsable du piratage du compte WhatsApp de Jeff Bezos

Jeff Bezos s’est fait pirater son compte WhatsApp en janvier grâce à une vidéo vérolée, profitant d’une faille de l’application de messagerie. Facebook, son propriétaire, a réagi dès le 22 janvier. Le réseau social affirme que la faute en revient à l’iPhone X et à son système d’exploitation. Et non à WhatsApp.

La semaine dernière, nous rapportions dans nos colonnes que Jeff Bezos s’est fait pirater son smartphone. De nombreux documents personnels ont ainsi été récupérés et auraient été utilisés pour faire pression sur l’entrepreneur. Le piratage a été découvert quand un quotidien américain a publié le contenu de messages (très) personnels ayant eu pour conséquence de provoquer son divorce. En novembre, une firme spécialisée en sécurité informatique et mandatée par le patron d’Amazon a publié un rapport expliquant que le piratage a été effectué à l’aide d’un fichier vidéo vérolé par WhatsApp.

Quelques heures plus tard, Nicola Mendelsohn, vice-présidente EMEA de Facebook, a accordé une interview à Bloomberg en marge du forum économique mondial de Davos. Selon elle, WhatsApp (dont Facebook est propriétaire) n’est pas responsable du piratage du smartphone de Jeff Bezos. Elle préfère pointer du doigt le système d’exploitation du téléphone et son éditeur. En l’occurrence iOS et Apple, puisque le patron d’Amazon utilise un iPhone X. Elle tente ainsi de déresponsabiliser WhatsApp, déjà concerné par une autre affaire de piratage qui a fait la Une de la presse internationale en novembre dernier.

Deux phases différentes dans le piratage

Évidemment ce n’est pas entièrement vrai. Mais pas entièrement faux non plus. Il y a deux informations importantes dans la procédure de piratage du smartphone. La première est le piratage à proprement parler de l’application grâce à une faille de sécurité. Ici, WhatsApp en porte, selon nous, la responsabilité. Si cette faille n’existait pas, il n’y aurait pas eu de problème.

Lire aussi : WhatsApp : un simple GIF permet de pirater votre smartphone

La seconde information est l’accès à l’ensemble des fichiers contenus dans le smartphone grâce à cette faille. Ici, iOS pourrait être responsable. En effet, si le piratage n’avait concerné que des fichiers et messages envoyés ou reçus par WhatsApp, la fuite aurait été circonscrite. Or, ce n’est pas le cas : les experts mandatés par Jeff Bezos ont bien découvert que le virus a été développé pour donner accès à l’ensemble des données.

Source : Bloomberg