Excel : pourquoi ce gouvernement demande de ne plus utiliser le tableur de Microsoft

Un gouvernement demande à ses agences de ne plus se servir d'Excel, le logiciel de Microsoft. Des problèmes de fuite de données personnelles sont en cause, mais pas suite à un piratage.



Que vous soyez un expert en formules ou que vous vous en serviez juste pour faire des tableaux à double entrées, vous connaissez forcément Excel. Le tableur de Microsoft fait partie du paysage de la bureautique depuis de nombreuses années. Utilisé par des centaines de millions de gens à travers le monde, surtout dans les entreprises et institutions, le logiciel est sous le feu des projecteurs au Royaume-Uni. Le gouvernement du pays demande carrément de ne plus utiliser Excel.

Est-ce parce qu'il a subit une attaque qui le rend susceptible de véhiculer des malwares ? Pas du tout. Le problème est beaucoup plus simple et tient en 4 lettres : FOIA. Le Freedom Of Information Act, en français loi d'accès à l'information, oblige les autorités publiques à transmettre leurs documents à quiconque en fait la demande, peu importe sa nationalité. Bien sûr, les fichiers envoyés doivent être entièrement anonymisés au préalable, et c'est là que le bât blesse. Beaucoup d'informations sensibles ne sont pas du tout masquées.

Un gouvernement demande aux gens de ne plus utiliser Excel dans un cas précis

Dans l'immense majorité des cas, les documents sont transmis sous formes de tableaux Excel. On y retrouve des données comme les noms de suspects ou de témoins d'affaires judiciaires, leurs adresses, celles des victimes… John Edwards, Information Commissioner du Royaume-Uni, explique avoir constaté “l'impact immédiat et continu que la divulgation d'informations personnelles aussi sensibles a eu sur les personnes et les familles concernées […]”.

L'homme indique une série de mesures pour lutter contre le phénomène, à commencer par “cesser immédiatement de télécharger les feuilles de calcul originales sur les plates-formes en ligne utilisées pour répondre aux demandes d'informations [dans le cadre du FOIA]”. Il insiste également sur l'importance de former les agents pour qu'ils puissent fournir les documents de manière sécurisée. “Les erreurs humaines peuvent avoir d'énormes conséquences”, rappelle-t-il.

Source : Information Commissioner Office