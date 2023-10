Amazon envoie des confirmations d’achat de cartes cadeaux mais elles n’existent pas

Des centaines de personnes ont reçu des mails légitimes d'Amazon confirmant l'achat d'une carte cadeau Google Play, Mastercard ou Hotels.com. Les destinataires n'ont pourtant rien commandé et leurs comptes n'ont pas été compromis.

En ouvrant votre boîte mail ce matin, vous avez peut-être vu trois mails en provenance d'Amazon. Chacun vous remercie de votre achat pour une carte cadeau de 3 entreprises distinctes : Google, Mastercard et Hotels.com. Deux choses ont alors dû vous frapper. La première, c'est que les messages semblent complètement authentiques. La deuxième, c'est que vous êtes certain de ne pas avoir commandé de carte cadeau.

Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Sur le réseau social communautaire Reddit, un utilisateur raconte avoir reçu les fameux mails. Le sujet récolte très vite plus de 500 commentaires de personnes dans le même cas. Spontanément, on pense à une arnaque. C'est malheureusement courant de voir un faux message d'Amazon disant que l'on a acheté quelque chose alors que non. Pourtant, ici, ce n'est pas une tentative de phishing.

Amazon informe plusieurs personnes de l'achat d'une carte cadeau alors qu'elles n'ont rien commandé

Ironiquement, les mails reçus indiquent qu'il “existe tout un tas d'escroqueries dans lesquelles les fraudeurs essaient de tromper les gens en leur faisant payer avec cartes cadeaux de marques connues. Pour en savoir plus sur les tentatives d'escroquerie les plus courantes […], cliquez sur le bouton ci-dessous ou contactez-nous dès maintenant”. Suspect, mais le lien en question renvoie sur la page Amazon dédiée aux phénomènes.

Au final, il s'agit tout simplement d'une erreur d'Amazon. Un porte-parole a confirmé qu'une “une erreur dans notre système de mail a entraîné l'envoi d'un mail de confirmation de commande à des clients qui n'avaient pas acheté de carte cadeau. Nous avons corrigé cette erreur pour qu'elle ne se reproduise plus et nous envoyons un mail à ces clients pour les en informer […]”. On ignore en revanche ce qui a provoqué cette erreur, ni pourquoi elle concernait spécifiquement des cartes cadeaux de trois enseignes. N'oubliez pas qu'en cas de doute, le mieux est de contacter directement l'enseigne ou la plate-forme de vente pour vérifier si oui ou non votre compte a servi à un achat non souhaité.

