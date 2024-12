En plus des Galaxy S25, Samsung pourrait présenter cet appareil en janvier 2025

Selon un média coréen, les Galaxy S25 ne seront pas les seules stars de l'Unpacked de janvier prochain. Un autre produit pourrait être présenté avant sa commercialisation.



C'est désormais une habitude. Chaque mois de janvier, Samsung tient son événement “Unpacked“, une conférence lors de laquelle le constructeur dévoile entre autres la nouvelle génération de ses smartphones Galaxy S. En toute logique, nous attendons les Galaxy S25 en janvier 2025. Au-delà de ces derniers, il est possible que la marque dévoile le Galaxy S25 Slim, mais ce n'est pas la seule surprise qui serait annoncé lors de l'événement.

Selon le média coréen Yonhap News, l'entreprise sud-coréenne y dévoilerait ses premières lunettes connectées, renouant avec le monde la réalité virtuelle et augmentée 10 ans après le casque Gear VR. On entend parler d'un tel appareil depuis plusieurs années déjà, mais cette fois-ci, ce serait la bonne. D'après les sources, Samsung présenterait un prototype en cours de développement, sous forme de vidéo ou d'images conceptuelles.

Samsung n'annoncera pas que les Galaxy S25 à l'Unpacked de janvier 2025

Que sait-on sur ces lunettes intelligentes ? Déjà, qu'elles n'auront pas d'écran. Elles devraient peser environ 50 grammes et disposer de différentes fonctionnalités : paiement, reconnaissance gestuelle et reconnaissance faciale utilisant l'intelligence artificielle répondraient présent, entre autres. Samsung travaille à la fabrication de l'accessoire depuis février 2023, en collaboration avec Google et Qualcomm.

Avant l'Unpacked de janvier, la firme devrait présenter le logiciel installé sur les futures lunettes : la plateforme XR. Vu les délais, on attend cela pour décembre donc. On ne sait pas grand chose de plus à propos de l'appareil, si ce n'est qu'il serait commercialisé au troisième trimestre 2025, soit à partir du mois du juillet et au plus tard fin septembre.

En admettant que ces dates soient respectées, cela veut dire que le prototype est tout de même bien avancé puisque seuls 6 à 9 mois sépareraient sa présentation de son arrivée dans les boutiques. Plus qu'à patienter quelques semaines pour en avoir le cœur net.

Source : Yonhap News