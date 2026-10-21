Écran PC gamer incurvé : ce modèle Philips de 34 pouces en WQHD est à moins de 180 €, vite !

Vous voulez vous faire plaisir avec un grand écran incurvé pour votre PC gaming mais vous n’avez pas des moyens illimités ? Nous avons trouvé pour vous une très belle offre sur un écran Philips Evnia de 34 pouces qui voit son prix chuter à moins de 180 euros grâce à une double promotion. On vous explique tout.

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S’il y a bien un périphérique important sur un PC, et d’autant plus sur un PC Gaming, c’est évidemment l’écran. Il en existe de très nombreux modèles qui offrent des caractéristiques très différentes. Taille de l’écran, technologie de la dalle, taux de rafraîchissement, résolution, temps de réponse… Chaque élément doit être pris en compte pour convenir à vos attentes.

En ce moment sur Cdiscount, vous pouvez trouver un moniteur gaming incurvé Philips Evnia (34M2C3500L/00) de 34 pouces au format ultra-large 21:9, avec une définition WQHD, un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms. Son prix de vente conseillé est de 289,99 euros. Mais vous pouvez le trouver sur Cdiscount affiché à seulement 189,99 euros. Et si vous êtes nouveau client Cdiscount, vous pouvez faire baisser le prix de 10 euros supplémentaires avec le code HELLO10. L’écran vous revient donc à seulement 179,99 euros.

Philips Evnia 3000 : un écran ultra-large pour une immersion complète

Ce moniteur embarque une impressionnante dalle incurvée de 34 pouces en définition WQHD, soit 3440 × 1440 pixels. Il s’agit d’un écran avec un format ultra-large de 21:9. C’est parfait en jeu pour s’immerger dans l’univers parcouru mais aussi pour regarder des films de cinéma ainsi que pour un usage bureautique en profitant de la largeur de l’écran pour faire du multi-tâche.

D’un point de vue technique, il s’agit d’une dalle Fast VA avec un temps de réponse de 1 ms GTG. Cette technologie permet de réduire les effets de flou et d’obtenir une image nette même avec des mouvements de caméra rapide. Vous avez en plus un contraste excellent de 4000:1 avec des noirs très profonds. Vous profitez également d’une fréquence d’affichage 180 Hz pour un résultat fluide. L’écran intègre aussi les technologies HDR10, AMD FreeSync Premium, Flicker-Free et le mode LowBlue.

Enfin, au niveau de la connectique, on compte 2 ports HDMI 2.0, 1 port DisplayPort 1.4 et une sortie audio.