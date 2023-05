Des nouvelles de l’iPhone Fold, Android Auto se perfectionne, c’est le récap’ de la semaine

Apple travaille sur une technologie révolutionnaire, un nouvel adaptateur pour utiliser Android Auto sans fil, Uptobox modifie son nom de domaine pour contourner les restrictions, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que le futur iPhone Fold pourrait être épargné du vilain pli habituel que l’on retrouve dans tous les smartphones pliables, un nouvel adaptateur construit par Motorola permet désormais d’utiliser Android Auto sans fil dans votre véhicule. Microsoft continue à inciter ses utilisateurs à passer sur Windows 11 et Uptobox trouve le moyen de contourner le blocage des FAI en créant une nouvelle adresse Web.

Des données personnelles offertes aux pirates

Lorsque la police saisit des smartphones lors d’une arrestation, ces derniers sont souvent revendus aux enchères. Les chercheurs de l’Université de Maryland ont révélé que certains de ces smartphones n’étaient ni réinitialisés, ni protégés par un dispositif de sécurité. De nombreuses données personnelles restent donc stockées dans les appareils, pour le plus grand bonheur des pirates.

Microsoft tente de vous forcer à passer sur Windows 11

Microsoft souhaite que ses utilisateurs passent à Windows 11 et tous les moyens sont bons pour vous y forcer. En effet, la firme de Redmond a trouvé une nouvelle tactique assez pénible, avec cette publicité qui apparait à l’écran à chaque allumage de votre ordinateur. Si vous refusez, d’autres fenêtres viendront régulièrement vous encourager à passer au nouvel OS.

L'iPhone Fold bénéficiera d'une nouvelle technologie révolutionnaire

Apple ne propose pas encore de smartphone pliant, mais une récente fuite révèle que le géant de la Silicon Valley prépare pourtant son iPhone Fold dans le plus grand secret. Apple travaillerait actuellement sur une technologie révolutionnaire qui permettrait de faire disparaître totalement le vilain pli des smartphones pliables. Apple pourrait donc proposer un « foldable » recouvert d’un matériau autoregénérant qui prendra soin du pli grâce à une combinaison de lumière, de chaleur, et d’un stimulus électrique.

Un nouvel adaptateur révolutionnaire pour Android Auto

Le mode sans fil d’Android Auto devient disponible pour tous les conducteurs en Europe. En effet, un nouvel adaptateur, le Motorola MA1, permet désormais de profiter du système d’exploitation de Google sur l’écran de votre voiture via votre smartphone sans avoir à utiliser de câble. L’adaptateur est disponible sur Amazon, au prix de 89,99€.

Uptobox contourne ses restrictions en s’offrant une nouvelle adresse

Alors que la lutte contre les sites de téléchargement illégal continue, Uptobox a trouvé la parade pour contourner les restrictions et le blocage imposés par la justice. En effet, Uptobox a tout simplement crée un site avec une nouvelle adresse Web, qui n’est pas bloqué par les FAI. Pour accéder à votre téléchargement, il vous suffira donc de changer le nom de domaine au début de l'URL en remplaçant “.com » par « .eu ».

Nos tests de la semaine

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra : une trottinette premium puissante

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette au moteur puissant, le dernier produit de Xiaomi pourrait vous séduire. On adore son excellente tenue de route, son autonomie élevée, et sa qualité de fabrication. On note l’arrivée tant attendue de suspensions avant et arrière. Attention, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est lourde et encombrante et vous pourriez lui préférer un autre modèle si vous n’avez pas d’ascenseur.

Asus ROG Phone 7 Ultimate : des performances impressionnantes

Asus propose ici un excellent smartphone, notamment pour le gaming. La latence de l’écran est quasiment inexistante, la chaleur est maîtrisée et l’autonomie est bonne. Si vous avez besoin de puissance, le ROG Phone 7 Ultimate est également fait pour vous. On regrette l’absence de la technologie LTPO et la hausse du prix du modèle « standard » et on aurait apprécié une meilleure expérience photo pour une smartphone vendu à plus de 1000 euros.

Logitech G Cloud : petit prix, petite puissance

Logitech lance sa première console portable et cible les joueurs en pariant sur le cloud gaming. La prise en main de la G Cloud est très confortable, son écran IPS est bien calibré et on adore son interface claire et bien pensée. La G Cloud n’est pas très belle et on regrette l’absence de 5G ou de 4G. C’est une console au prix raisonnable, toutefois il vous faudra vous abonner à des services tiers pour profiter à fond de votre console.

