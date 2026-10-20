Le Black Friday commence déjà chez Surfshark : -88 % sur le VPN avec antivirus et surveillance de fuites de données

Surfshark n’attend pas novembre pour lancer son Black Friday. Le fournisseur propose dès maintenant sa formule One au même prix que l’abonnement Starter, avec une réduction de 88%. Vous profitez ainsi du VPN, d’un antivirus et de plusieurs outils de protection supplémentaires à 67,23 € au lieu de 538,65 € payables en une fois, et pour une période de deux ans. Un bonus de trois mois est également offert.

RETROUVEZ L’OFFRE BLACK FRIDAY DE SURFSHARK

Le Black Friday chez Surfshark commence donc bien à l’avance. Le fournisseur vous donne la chance d’aller plus loin que la formule de base tout en payant le même prix que cette dernière. La formule One fait ainsi l’objet d’une réduction de 88% et est actuellement affichée à 2,49 € par mois au lieu de 19,95 € normalement.

Cette offre vous permet ainsi d’inclure l’antivirus Surfshark ainsi que les alertes de fuite de données dans votre abonnement, sans surcoût. Cette promotion concerne l’abonnement de deux ans, auxquels le fournisseur ajoute trois mois offerts. Vous payez donc 67,23 € à la souscription au lieu de 538,65 € pour 27 mois d’utilisation de la formule intermédiaire de Surfshark.

Surfshark One : un antivirus et des alertes de fuite de données en plus du VPN

La formule One de Surfshark est donc plus complète que celle de base, pour le même budget grâce à la promotion Black Friday en cours. En plus du VPN, cette formule intègre notamment un antivirus pour Windows, macOS et Android, utilisable sur cinq appareils au maximum. Celui-ci analyse les fichiers et les applications pour détecter les logiciels malveillants. Vous pouvez également programmer des analyses à l’heure qui vous convient.

Autre fonctionnalité incluse : Surfshark Alert. Elle vous prévient lorsque vos données, telles que votre adresse e-mail ou votre carte bancaire, apparaissent dans une fuite. Vous avez ainsi la possibilité de réagir plus rapidement pour éviter des préjudices éventuels au cas où certaines de vos données sensibles seraient à la merci de cybercriminels.

Surfshark One inclut aussi Alternative ID, qui permet de générer une identité et une adresse e-mail alternatives pour vos inscriptions sur Internet. Vous n’aurez plus à communiquer votre véritable adresse email. L’adresse alternative est reliée à votre boîte habituelle, et vous avez la possibilité de rompre cette liaison à tout moment.

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 2.99€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 18.95€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Un VPN utilisable sur tous les appareils du foyer

Pour en revenir au VPN, Surfshark permet de chiffrer votre connexion et de masquer votre adresse IP réelle. C’est notamment utile lorsque vous vous connectez au WiFi d’un hôtel ou d’un café. Vous avez le choix entre des serveurs répartis dans 100 pays.

L’autre avantage est l’absence de limite du nombre de connexions simultanées au VPN. Vous pouvez donc l’utiliser sur votre PC, votre smartphone et votre tablette, mais aussi sur les appareils des autres membres de votre foyer. L’application est compatible avec Windows, macOS, Android et iOS.

Enfin, l’abonnement bénéficie d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez demander un remboursement pendant cette période si les services ne vous conviennent pas.