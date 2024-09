Cette technique très simple rallonge l’espérance de vie de 33 %, est-ce le secret de la longévité ?

Des scientifiques ont découvert comment augmenter facilement l'espérance de vie. Jusqu'à un tiers peut être gagné de cette manière. Les résultats des premières expériences sont impressionnants.



L'être humain vit de plus en plus longtemps. Un constat indéniable qui n'empêche pas de chercher à gagner quelques années de plus en bonne santé. À défaut de devenir immortel grâce à l'intelligence artificielle, il existe une méthode étonnement simple à mettre en place pour prolonger sa durée de vie. Du moins sur le papier. Voilà ce qui ressort d'une étude menée sur des souris et leur régime alimentaire. Les scientifiques ont cherché à mesurer l'impact d'un acide aminé sur le vieillissement et il s'est révélé spectaculaire.

Le “coupable” s'appelle isoleucine. C'est l'un des 3 acides aminés à chaîne ramifiée nécessaire à la construction des protéines par notre organisme. Le corps ne pouvant pas le synthétiser, il doit obligatoirement le récupérer dans certains aliments : produits laitiers, œufs, viandes, soja… Bien que vitale, l'isoleucine n'a pas que des effets bénéfiques et se retrouve ainsi en quantité plus importante chez les personnes en surpoids ou pire (selon le calcul de leur indice de masse corporelle). Les chercheurs ont voulu en avoir le cœur net.

Il est possible d'augmenter facilement l'espérance de vie, jusqu'à un tiers de plus

Les sujets de l'expérience sont des souris âgées de 6 mois, ce qui correspond à un humain de 30 ans environ. Trois groupes ont reçu un régime alimentaire distinct, sachant que tous pouvaient manger à leur faim :

Un groupe contrôle dont l'alimentation contient les 20 acides aminés communs.

Un groupe dont tous les acides aminés étaient réduits de deux tiers.

Un groupe pour lequel on réduisait uniquement l'isoleucine de deux tiers.

Les résultats sont sans appel. Les souris mâle du 3e groupe ont vu leur durée de vie augmenter de 33 %. La hausse est moindre chez les souris femelles, 7 %. Mais ce n'est pas tout. Ce même groupe s'est retrouvé en meilleure santé globale : conservation plus longue de la masse musculaire, réduction de l'hypertrophie de la prostate liée à l'âge, diminution du risque de développer des tumeurs cancéreuses, fragilité moindre de l'organisme…

Est-ce pour autant la solution miracle ? Non. Pas encore en tout cas. Comme le souligne le docteur Lamming, l'un des auteurs de l'étude, on ne peut pas “simplement mettre tout le monde à un régime pauvre en isoleucine“. D'autres procédés complexes sont à l’œuvre dans l’alimentation humaine et diminuer l'acide aminé serait dangereux. Il penche plutôt vers la création d'un médicament pouvant bloquer certains effets de l'isoleucine, mais nous sommes encore très loin de le voir débarquer en pharmacie.

Source : Cell Metabolism