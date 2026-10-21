Cette nouvelle option de ChatGPT vous permet enfin de prêter votre téléphone sans crainte

OpenAI continue de muscler la confidentialité de ChatGPT. L’assistant peut désormais réserver certaines conversations à son seul propriétaire, derrière une vérification demandée au moment de les ouvrir. Le déploiement concerne toutes les formules, y compris les comptes gratuits.

Un assistant conversationnel finit par en savoir beaucoup sur son utilisateur. Questions de santé, soucis d’argent, tensions au travail, les sujets confiés à une IA dépassent souvent les confidences faites aux proches. Les fichiers envoyés à ChatGPT restent même stockés dans une bibliothèque permanente au lieu de disparaître avec la discussion. Rien n’empêchait un curieux d’ouvrir l’application pour fouiller l’historique. Jusqu’ici, un simple coup d’œil suffisait.

Depuis le début de l’année, ChatGPT retient aussi beaucoup plus de choses. La mémoire de l’assistant remonte maintenant jusqu’à un an d’échanges pour retrouver un programme sportif ou une recette. Pratique au quotidien, ce stockage expose davantage les sujets sensibles. Sa réponse arrive aujourd’hui, sous la forme d’un réglage réclamé de longue date par ses utilisateurs.

ChatGPT cache désormais certaines conversations derrière un code à quatre chiffres

ChatGPT accueille donc les conversations verrouillées, comme le détaille la page d’aide officielle d’OpenAI. Verrouiller un échange le sort de l’historique principal, des éléments épinglés et des résultats de recherche, puis le range dans un dossier dédié de la barre latérale. Sur le web comme sur ordinateur, son ouverture réclame un code à quatre chiffres choisi par l’utilisateur. Côté mobile, Face ID, Touch ID ou le capteur d’empreintes prennent le relais. Elles disposent en plus d’une mémoire séparée. Un détail intime évoqué là ne doit donc pas réapparaître dans le fil classique. Côté interface, la bascule se loge dans le menu des options de chaque discussion, et son arrivée reste progressive selon les comptes.

Le verrouillage ne vaut pas chiffrement de bout en bout. OpenAI conserve ses journaux selon ses règles habituelles de sécurité, et les souvenirs enregistrés avant l’activation restent dans le profil principal. Autre point à retenir, la réinitialisation du code efface définitivement les discussions protégées, les fichiers importés avec tout le contenu associé. La fonction de ChatGPT ignore enfin les sessions temporaires, les conversations archivées et les échanges de groupe. Son déploiement avance par vagues sur toutes les formules, de l’offre gratuite jusqu’aux abonnements Business, Enterprise ou Education, avec parfois plusieurs jours d’attente avant de voir l’entrée surgir dans le menu.