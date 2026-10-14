Cette moto électrique vient de pulvériser le record du monde d’autonomie en roulant toute la nuit

Un motard belge a quitté les Alpes françaises à la tombée du jour, au guidon d’une Zero DS de série. Il a roulé toute la nuit, puis sous la pluie, jusqu’à la Méditerranée. Au bout du trajet, le record du monde d’autonomie sur une seule charge n’existait plus.

record autonomie moto

Les records d’autonomie sont devenus l’argument favori de l’industrie électrique. Sur quatre roues, la surenchère tourne à plein régime. En septembre, un prototype Volkswagen a relié l’Allemagne à l’Autriche avec une seule recharge. Les deux-roues restent beaucoup plus discrets, faute de place pour loger de grosses batteries.

Le Guinness World Records homologue une catégorie bien précise pour les motos branchées. Elle récompense le plus long trajet parcouru sur une seule charge. Verge promettait jusqu’à 595 km avec sa TS Pro, mais la batterie solide de Donut Lab s’est révélée être une cellule lithium-ion classique. Zero Motorcycles a voulu trancher la question sur le bitume. Trois machines de série ont pris la route des Alpes au coucher du soleil.

La Zero DS a parcouru 436,5 km sur une seule charge entre les Alpes et la Méditerranée

Jelle Verstaen a roulé 436,5 km sans jamais recharger sa Zero DS, d’après le récit publié par le constructeur. Vers 19 heures, le pilote belge a quitté Les Claux, à Vars, avant de descendre vers le sud par les départementales. L’ancienne référence Guinness tenait à 310,689 km. Elle tombe de 125,8 km, soit plus de 40 % d’écart.

La Zero DS n’avait rien d’un prototype. Sa batterie Z-Force de 15,6 kWh recevait le Power Tank optionnel, pour 19,2 kWh au total, moins d’énergie que dans une petite citadine électrique. Côté homologation, le règlement Guinness imposait un modèle vendu en concession et strictement d’origine, pneus compris. Avant le départ, la trappe de charge a été scellée au ruban adhésif, puis deux traceurs GPS certifiés ont enregistré la totalité du parcours.

Deux autres pilotes accompagnaient la tentative, sur des machines du même catalogue. Louis Renaud a tenu 350 km avec sa SR/S, Jenny Brookes 384 km sur un DSR/X. Tous ont dépassé l’ancien record, à une vitesse moyenne proche de 52 km/h, loin du rythme d’un trajet ordinaire. La pluie des 100 derniers kilomètres rappelle que la Zero DS a encaissé de vraies conditions de route, là où la plupart des annonces d’autonomie reposent sur des cycles mesurés en laboratoire.


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