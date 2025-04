Cette fonctionnalité activée par défaut sur votre téléphone présente de gros risques pour votre vie privée, voici comment la désactiver

Sur votre smartphone Android ou votre iPhone, il existe une fonctionnalité bien pratique liée à vos messages. S'il présente des avantages indéniables, elles comportent aussi son lot de contraintes, notamment pour votre vie privée. On vous explique comment la désactiver si besoin.

Lorsque vous envoyez un message depuis votre smartphone, vous n'attendez pas forcément une réponse dans l'immédiat. Il en va de même lorsque vous recevez un SMS, vous n'êtes peut-être forcément disponible pour y réagir dans la foulée. Malheureusement, il existe une fonctionnalité activée par défaut sur votre smartphone qui peut vous forcer la main : les confirmations de lecture.

Comme vous le savez peut-être, sur iPhone, Android et les applications de messagerie instantanées comme WhatsApp ou Messenger, l'expéditeur peut désormais savoir rapidement si son message a été lu par le destinataire. Sur Messenger par exemple, une courte pression sur un message affiche la liste complète des gens qui l'ont lu. Sur WhatsApp, la confirmation de lecture se matérialise via deux croches bleues affichées juste à côté de l'heure d'envoi.

La confirmation de lecture, des avantages… et de gros inconvénients

Bien qu'il existe de nombreuses raisons valables d'activer les confirmations de lecture sur vos SMS, il faut savoir que cette fonctionnalité peut rapidement représenter une pression indésirable sur vos épaules. Par exemple, que faire si vous voyez un accusé de réception sur l'un de vos messages, mais que votre contact tarde à vous répondre ? On peut facilement se sentir ignoré dans cette situation. A contrario, si votre interlocuteur sait que vous avez vu son SMS, vous pourriez vous sentir obligé d'y répondre dans la précipitation… Ce qui n'est jamais bon selon le sujet de la conversation.

Mais surtout, les confirmations de lecture peuvent également représenter un risque pour votre vie privée. Pour cause, les escrocs adeptes des spams ou des tentatives de phishing par SMS peuvent exploiter cette information. S'ils reçoivent une confirmation de lecture après vous avoir contacté, ils sauront qu'une personne bien réelle se cache derrière ce numéro. Et par conséquent, ils pourront être amenés à partager vos coordonnées avec d'autres pirates. Résultat, les smishing ou arnaques par SMS peuvent se multiplier sur votre appareil. Par conséquent, désactiver les confirmations de lecture permettra de se prémunir de ce genre de désagréments. On vous explique comment faire sur iPhone et Android.

A lire également : Peu de gens connaissent ces astuces simples sur leur smartphone Android, découvrez comment reprendre le contrôle de vos notifications

Comment désactiver les confirmations de lecture sur iPhone

Sur iPhone, les confirmations de lecture sont activées par défaut. Fort heureusement, la procédure pour les désactiver est très simple. La voici :

Rendez-vous dans les Réglages de votre appareil

de votre appareil Cherchez maintenant l'onglet Messages

Faites défiler les différentes options jusqu'à tomber sur Envoyer confirmations de lecture

Pressez le bouton pour désactiver la fonctionnalité

Notez toutefois qu'iMessages dispose d'une option absente sur Android et Google Messages. En effet, l'application de messagerie d'Apple offre un peu plus de flexibilité concernant les confirmations de lecture. Concrètement, vous pouvez choisir de les activer uniquement pour des contacts spécifiques. Voici comment faire :

Ouvrez l'application iMessages

Sélectionnez maintenant une conversation et pressez le numéro ou le nom du contact en question

Cherchez l'option Envoyer confirmations de lecture et activez-là si ce n'est pas déjà fait

Comment désactiver les confirmations de lecture sur Android

Sur Android aussi et à fortiori si vous utilisez Google Messages, les confirmations de lecture sont également activées par défaut. Mais ici encore, la procédure pour les désactiver n'est pas bien compliquée. La voici :

Ouvrez Google Messages et cliquez sur votre icône de profil située en haut à droite de l'écran

Dans la fenêtre, cherchez l'onglet Paramètres de l'application Messages

Appuyez maintenant sur la première option, à savoir Chats RCS

Juste en-dessous d'Activer les chats RCS, vous trouverez l'onglet Envoyer des confirmations de lecture

Pressez le bouton pour désactiver la fonctionnalité

Notez que sur la même page, vous pouvez également désactiver les indicateurs de saisie si le coeur vous en dit. De cette manière, vos interlocuteurs ne pourront pas savoir si vous tapez actuellement votre réponse.