Cette entreprise anti-piratage bat tous les records, voici combien de sites elle a fait supprimer

Une entreprise anti-piratage a franchi une étape historique en signalant plus d'un milliard de liens pirates à Google. Ce chiffre record illustre la lutte intense contre le piratage en ligne, menée par les éditeurs pour protéger leurs œuvres.

La lutte contre le piratage en ligne est un combat constant pour les détenteurs de droits d'auteur. Les sites de streaming illégal et les plateformes de téléchargement continuent de trouver des moyens de contourner les efforts pour les fermer. Par exemple, plusieurs des plus grands sites de streaming pirates, tels que Fmovies et Sflix, changent fréquemment de domaine en réponse aux ordonnances des tribunaux. Un autre outil majeur dans cette lutte est la demande de retrait DMCA (Digital Millennium Copyright Act), qui permet aux détenteurs de droits d'auteur de demander la suppression de contenu illicite hébergé en ligne.

Link-Busters, une entreprise spécialisée dans la détection et la suppression de liens pirates, a récemment envoyé sa milliardième demande de suppression DMCA à Google. Basée à Amsterdam, cette société traque les liens vers des contenus illégaux et demande leur suppression auprès des moteurs de recherche et autres intermédiaires en ligne. Ce cap historique est principalement dû à une augmentation des efforts de suppression par les éditeurs, visant à rendre les sites pirates comme Anna's Archive et Z-Library introuvables.

Link-Busters a envoyé sa milliardième demande de suppression DMCA à Google

Les chiffres records de Link-Busters sont largement alimentés par les efforts des éditeurs pour protéger leurs œuvres. Des sites comme Z-Library et Anna's Archive permettent de télécharger gratuitement des livres, ce qui pose un risque non seulement de piratage mais aussi d'utilisation pour l'entraînement de modèles d'IA. Les éditeurs qui cherchent à rendre ces sites introuvables sur Google, ont intensifié leurs efforts de suppression.

Parmi les domaines les plus ciblés par Link-Busters, on trouve plusieurs domaines liés à Anna's Archive et Z-Library, totalisant plus de 220 millions d'URL signalées. Les principaux éditeurs travaillant avec Link-Busters incluent Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster et Hachette. Sur le milliard d'URL signalées, environ 75% ont été supprimées par Google, soit environ 750 millions de liens. Les autres URL ont été mises en liste noire ou n'étaient pas indexées.

Source : torrentfreak