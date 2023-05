Cette app pour Android traque les activités suspectes sur votre smartphone en temps réel

La compagnie de cybersécurité Bitdefender annonce l’ajout d’une fonctionnalitéde surveillance en temps réelle à Bitdefender Mobile Security for Android.

BitDefender lance un nouvel outil Android nommé App Anomaly Detection. C'est la première app du genre à surveiller l’activité des smartphones Android en temps réel. Il apporte une « couche de protection basée sur votre comportement », ce qui signifie, en d’autres termes, que l’app détecte les attitudes anormales et/ou malicieuses dans les applications Android tout au long de la journée.

Désormais, les cyberattaques ciblent les établissements hospitaliers, les gouvernements ou même les « simples » citoyens. Les pirates mènent de plus en plus fréquemment leurs campagnes à travers des applications Android malveillantes ou compromises. Malgré la vigilance des experts en cybersécurité, ces malwares restent souvent téléchargeables sur les boutiques d’applications les plus utilisées telles que le Play Store. Des millions d’utilisateurs installent ces applications « vérolées » chaque année, et deviennent, à leur insu, des propagateurs de ces malwares conçus pour dérober les informations d’identification des utilisateurs.

App Anomaly Detection de BitDefender surveille l’activité en temps réel des applications Android

Selon Bitdefender, l’outil App Anomaly Detection « protège les utilisateurs contre les attaques susceptibles d’entraîner des pertes financières, la prise de contrôle des comptes ou l’usurpation des identités » et les alerte en temps réel. Les autres solutions de sécurité pour Android détectent les malwares en fonction de leurs signatures, une technique que les cybercriminels peuvent contourner en créant « des applications mobiles qui ne révèlent des comportements malveillants qu’après un certain temps ». App Anomaly Detection évite cet écueil en utilisant une technologie d’apprentissage automatique qui analyse les comportements en temps réel et qui remarque immédiatement quand une application devient malveillante.

Un responsable de BitDefender ajoute : « de telles technologies de détection existent déjà pour les PC de bureau, mais Bitdefender App Anomaly Detection est une nouveauté dans l’écosystème Android […] Les utilisateurs sont désormais aussi à l’abri des malwares, arnaques et chevaux de Troie de plus en plus sophistiqués qui ciblent les appareils mobiles ». Bitdefender App Anomaly Detection est proposé à tous les utilisateurs — nouveaux ou existants — de Bitdefender Mobile Security for Android qui disposent d’une licence valide, sans frais supplémentaires.