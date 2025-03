Ces smartphones battent tous les records de performance en mars 2025 selon AnTuTu

Chaque mois, un célèbre outil de test dévoile les téléphones Android les plus puissants. En mars 2025, plusieurs marques se disputent les premières places avec des scores impressionnants. Voici les modèles qui écrasent la concurrence selon les derniers résultats.

Dans le monde des smartphones, la puissance reste un critère important pour de nombreux utilisateurs. Que ce soit pour le jeu, le multitâche ou les applications exigeantes, certains modèles se démarquent par leurs performances brutes. Pour suivre cette évolution, des plateformes spécialisées réalisent régulièrement des tests pour comparer les différents appareils. Ces résultats permettent aussi d’identifier les processeurs les plus performants du moment.

C’est le cas d’AnTuTu, un outil bien connu dans l’univers Android. Chaque mois, il publie un classement des téléphones les plus performants selon leurs résultats aux tests de puissance. En mars 2025, deux listes ont été publiées : l’une pour les modèles haut de gamme, l’autre pour les smartphones milieu de gamme. On y retrouve des marques comme OnePlus, Vivo, Xiaomi, iQOO ou encore OPPO, avec des processeurs récents signés Qualcomm et Mediatek. Les écarts de scores permettent aussi de mesurer les gains entre générations.

Le OnePlus Ace 5 Pro et le Redmi Turbo 4 prennent la tête du classement AnTuTu

En tête du classement haut de gamme, on trouve le OnePlus Ace 5 Pro, qui atteint un score de 2 890 600 points, grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 4 Elite. Il est suivi de près par le Vivo X200 Pro, équipé du Dimensity 9400, et le Nubia Red Magic 10 Pro+, qui complète le podium. Parmi les autres modèles puissants, on retrouve l’iQOO 13, le realme GT7 Pro ou encore le Redmi K80 Pro. Tous affichent des performances très proches, avec des scores supérieurs à 2,6 millions de points, confirmant l’excellente optimisation de ces composants.

Du côté des modèles milieu de gamme, c’est le Redmi Turbo 4 qui s’impose avec 1 728 439 points, grâce à sa puce Dimensity 8400 Ultra. Il est suivi du OnePlus Ace 3V et de l’OPPO Reno 13 Pro, eux aussi bien positionnés. Ce classement montre une forte présence de processeurs Mediatek dans cette catégorie, face à quelques Snapdragon 7+. Des modèles comme le Redmi K70E, le Reno 13, ou encore l’iQOO Z8 confirment cette tendance. Même les Redmi Note restent bien placés, avec des scores dépassant les 900 000 points, ce qui montre que de bonnes performances restent accessibles sans viser le haut de gamme.