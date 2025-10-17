Ces quatre smartphones Samsung ne vont plus recevoir de mises à jour

Samsung arrête le support et ne distribue plus de mises à jour pour quatre modèles de smartphones, dont le Galaxy A52s.

Samsung propose à présent un suivi logiciel long de sept ans pour ses smartphones, mais cette politique est encore assez récente. Des smartphones sortis il y a quelques années et qui ne peuvent pourtant pas être considérés comme très vieux n’en bénéficient donc pas et leur support est donc abandonné par la marque.

Ce sont quatre nouveaux modèles qui rejoignent la liste des appareils Samsung à ne plus recevoir de mise à jour. Ils ont tous été lancés sur le marché entre août et septembre 2021. Ils ne profitaient déjà plus de mises à niveau de la version d’Android et de la surcouche One UI depuis quelque temps. Le constructeur sud-coréen avait par contre promis de continuer à déployer des correctifs de sécurité pendant quatre ans, sa promesse a été respectée, et Samsung a décidé de ne pas aller plus loin et d’étendre le support.

Fini, les mises à jour pour le Galaxy A52s

Les mobiles concernés sont :

Le Galaxy A03s

Le Galaxy A52s

Le Galaxy F42 5G

Le Galaxy M32 5G

Si vous êtes en possession de l’un de ces appareils, sachez qu’il ne sera plus protégé contre les failles de sécurité à l’avenir. Les smartphones continueront de fonctionner comme d’habitude, avec un risque pour vos données.

Le Galaxy A52s était un smartphone de milieu de gamme assez populaire, offrant un bon compromis entre son prix et ses prestations. Il s’agissait d’une version revisitée du Galaxy A52, plus performant grâce à l’intégration d’une puce Snapdragon 778G plus véloce que le Snapdragon 750G qui équipait le Galaxy A52.

Le Galaxy A03s était un mobile d’entrée de gamme, limité à entre 2 et 4 Go de RAM selon les configurations. Ses limitations techniques incitent de toutes manières à le remplacer. Le Galaxy F42 5G était un appareil particulier, très proche des Galaxy A42 et M42, à une époque à laquelle Samsung inondait le marché de références souvent incompréhensibles du grand public. Le Galaxy M32 5G se distinguait par la taille de son écran et la capacité de la batterie, les deux points forts de la famille des Galaxy M.