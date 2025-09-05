Ces ampoules connectées entendent tout ce que vous dites, vous pouvez leur parler directement

La marque Lepro, spécialisée dans l'éclairage boosté à l'IA, présente une série d'ampoules connectées auxquelles on peut parler directement. Mais à quoi ça sert exactement ?

Les ampoule connectés, c'est presque banal aujourd'hui. Si vous êtes du genre à apprécier les possibilités de la domotique moderne, vous êtes sûrement déjà passé à un éclairage réagissant à vos commandes. Allumer les lumières quand vous entrez dans une pièce, les éteindre quand vous en sortez, changez la température de couleur pour une ambiance plus chaleureuse le soir… En mettant en place certaines routines dans l'application mobile dédiée, on peut arriver à automatiser beaucoup de choses.

Le contrôle des ampoules peut aussi se faire à la voix. Techniquement, vous ne parlez pas directement à l'appareil, mais à l'intermédiaire qui lui est capable d'entendre. Généralement il s'agit de votre mobile ou d'une enceinte intelligente. Et s'il était possible de supprimer cet intermédiaire ? Voilà la question qui a conduit l'entreprise Lepro a mettre au point sa série des “AI Lighting Pro“. Tous ses modèles intègrent un micro.

Vous pouvez parler directement à ces ampoules connectées, elles vous écoutent

Au total, il y a 4 appareils. La TB1-Pro est une lampe de chevet composée de 3 anneaux à positionner indépendamment les uns des autres. C'est elle que vous pouvez voir ci-dessous. Vient ensuite la S1-Pro, une bande LED flexible, le N1-Pro, un tube néon pliable pour lui donner la forme de votre choix, et la lampe sur pied OE1-Pro.

Pour annoncer une commande vocale, il suffit de dire “Hey Lepro“, à l'instar des assistants actuels. En plus d'allumer/éteindre ou de changer les couleurs, vous pouvez ensuite dire par exemple “je fais du yoga” pour que la lumière créée d'elle-même une ambiance adéquate grâce à l'IA embarquée.

Les ampoules s'intègrent à Alexa ou Google Assistant et se connectent en Wi-Fi si besoin. Lepro indique que la gamme des AI Lighting Pro sortira en Amérique du Nord plus tard dans l'année 2025. Une sortie globale suivra, sans plus de détails pour le moment. La firme explique qu'elle en donnera pour chaque région du monde concernée “dans les prochains mois“.