Ce nouveau clavier sans fil de Logitech ne pèse que 222 grammes, il promet d’être l’outil idéal pour les travailleurs ultra-nomades

Logitech veut séduire les nomades avec son nouveau clavier ultra-portable, le Keys-To-Go 2. Il s’agit d’un clavier qui veut s’adapter à votre PC, à votre tablette, mais aussi à votre smartphone. Ses atouts pour séduire ? Un poids mini, une taille de guêpe et une connexion bluetooth jusqu'à trois appareils en même temps.

Un clavier ultraléger et compact qui peut tout faire ? Qui sied aussi bien au travail sur PC que sur votre tablette en voyage ? Voilà ce que veut être le Keys-To-Go 2, le nouveau clavier de Logitech. Un produit dédié aux utilisateurs nomades qui ne veulent pas se ruiner.

Le Keys-To-Go 2 est donc un clavier ultra portable de 222 grammes qui peut se caler facilement dans un sac. Un clavier chiclet qui, évidemment, n’adopte ni pavé numérique ni trackpad intégré, mais qui a le mérite de disposer d’un rabat de protection intégré fabriqué en aluminium.

Logitech cherche à séduire les utilisateurs nomades avec le Keys-To-Go 2

Compatible Bluetooth, il supporte jusqu’à trois appareils branchés en même temps. Une touche easy-switch permet également de passer de l’un à l’autre instantanément. Pratique ! Plus encore, il est compatible multi-OS, puisqu’il fonctionne aussi bien sur Windows, sur Android, sur ChromeOS, sur iPad OS, iOS et MacOS. Notons qu’il est possible de l’acheter avec une disposition classique, mais aussi avec une disposition Apple pour ceux qui le souhaitent.

Sur le papier, le produit semble intéressant pour les nomades, d’autant plus qu’il affiche une batterie de 36 mois. Il faudra cependant vérifier tout cela en pratique, notamment concernant la frappe, qu’on nous promet courte avec une bonne résistance. Logitech promet aussi un clavier respectueux de l’environnement, entièrement conçu avec du plastique recyclé. L’aluminium du rabat, pour sa part, n’est pas fabriqué avec des énergies fossiles, indique le constructeur. Un argument marketing important pour certains acheteurs.

Le Keys-To-Go 2 est d’ores-et-déjà disponible sur le site de Logitech et chez les revendeurs partenaires. Il est vendu en trois couleurs : noir, blanc et lila. Son prix est fixé à 89,99 euros. Un produit qui semble séduisant pour les nomades dont nous faisons partie, mais il faudra vérifier toutes ces données en test.