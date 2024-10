Ce nouveau casque Bluetooth de Sennheiser est très performant sur PC grâce à cet ajout malin

Le Sennheiser Accentum Wireless SE est livré avec un dongle Bluetooth USB pour PC afin d'améliorer les performances de connectivité.

Un peu par surprise, Sennheiser annonce une édition spéciale de son casque sans fil Accentum Wireless. Il s'agit du Sennheiser Accentum Wireless SE, qui reprend la conception et les caractéristiques du modèle original, mais en y ajoutant deux nouveautés des plus bienvenues.

La première, la moins importante, est d'ordre esthétique. La marque allemande ajoute de discrètes touches cuivrées à son casque, au niveau des oreillettes et du logo sur l'arceau. Ce n'est certes pas grand-chose, mais le produit renvoie une impression un peu plus haut de gamme avec ce look remanié.

Une meilleure expérience Bluetooth sur PC

Mais là n'est pas le plus notable. La plus grande différence apportée par l'Accentum Wireless SE est qu'il inclut un dongle Bluetooth BTD 600. Ce petit accessoire se connecte au port USB-A d'un PC ou d'un Mac et permet d'obtenir une connexion sans fil avec un appareil qui ne prend pas en charge le Bluetooth, ou qui est équipé d'une puce Bluetooth déficiente ou peu performante, incapable de profiter des capacités de connectivité du casque.

Bonne nouvelle, un adaptateur USB-A vers USB-C est fourni. De nos jours, il n'est pas rare que les ultrabooks ne proposent qu'une connectique USB-C. Ce genre de petite clé Bluetooth n'est pas nouvelle. Xbox en proposait par exemple pour ses manettes afin de jouer sans fil sur PC si l'ordinateur ne prenait pas nativement en charge cette technologie.

Le dongle doit contribuer à optimiser la connectivité pour profiter au mieux des codecs aptX et aptX Adaptive, ainsi que pour réduire la latence. Sur smartphone et tablette, les applications mobiles compensent généralement le décalage entre l'image et l'audio. Ce n'est souvent pas le cas sur PC, causant une expérience dégradée pour le visionnage de vidéos ou la pratique du jeu vidéo, notamment en ce qui concerne la synchronisation labiale.

Pour le reste, tout est semblable au casque d'origine et le nouveau peut bien sûr se connecter en Bluetooth sans dongle. Le Sennheiser Accentum Wireless SE est déjà disponible en France au prix de 199 euros, contre 179,90 euros pour le Sennheiser Accentum Wireless.