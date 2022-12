Ce malware créé par des pirates nord-coréens scanne votre PC pour voler vos données

Des chercheurs en sécurité ont découvert un malware jusqu’à présent inconnu, appelé Dophin, utilisé par des pirates nord-coréens dans des opérations très ciblées depuis plus d'un an pour voler des fichiers et les envoyer vers le stockage Google Drive.

L'entreprise de cybersécurité ESET a découvert un tout nouveau malware utilisé avec BLUELIGHT, un outil de surveillance. Baptisé Dolphin, le nouveau logiciel malveillant serait capable de scanner les lecteurs des systèmes compromis à la recherche de fichiers intéressants et les exfiltre vers Google Drive. Il aurait été déployé par ScarCruft.

ScarCruft, également connu sous le nom de APT37 ou Reaper, est un groupe d'espionnage qui opère depuis au moins 2012. Il se concentre principalement sur la Corée du Sud, mais d'autres pays asiatiques ont également été ciblés. ScarCruft semble s'intéresser principalement aux organisations gouvernementales et militaires, ainsi qu'aux entreprises de diverses industries liées aux intérêts de la Corée du Nord.

Le nouveau malware en veut à vos données

Dolphin a vraisemblablement eu droit à différentes versions. Selon les chercheurs en sécurité, une caractéristique notable des versions antérieures de Dolphin est la possibilité de modifier les paramètres des comptes Google et Gmail connectés des victimes afin de réduire leur sécurité, très probablement pour maintenir l'accès aux boîtes de réception des victimes.

En dehors de cela, Dolphin dispose d’un large éventail de capacités d'espionnage, notamment la surveillance des lecteurs et des appareils portables, l'exfiltration des fichiers intéressants, l'enregistrement des touches, les captures d'écran et le vol des informations d'identification des navigateurs.

Cependant, son but principal est de scanner tous les disques de stockage fixes et non fixes (USB) crée des listes de répertoires et exfiltre les fichiers par extension. Des archives ZIP cryptées sont alors créées avec les données qui intéressent les hackers, et celles-ci sont envoyées sur divers comptes Google Drive.

Dolphin recherche également les périphériques portables, tels que les smartphones, via l'API Windows Portable Device. Enfin, le malware est aussi capable de collecter des informations de base sur la machine ciblée, notamment la version du système d'exploitation, la version du logiciel malveillant, la liste des produits de sécurité installés, le nom d'utilisateur et le nom de l'ordinateur.