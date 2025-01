Ce clavier mécanique va vous aider à écrire plus, voici comment il s’y prend

La marque Astrohaus dévoile un nouveau venu dans sa gamme de claviers dédiés à celles et ceux qui veulent écrire sans distraction. Celui-ci veut vous poussez à écrire plus avec un système simple, mais efficace.

Si vous écrivez régulièrement, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, vous connaissez cet ennemi parfois pire que l'angoisse de la page blanche : la distraction. Vous tapez quelques mots et votre smartphone se met à sonner. Vous regardez rapidement la notification, puis en relevant les yeux sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez que vous avez reçu un mail. Cette situation vous est familière ? Il existe des solutions logicielles pour les éviter. Par exemple le mode Concentration de Windows 11, mais la marque Astrohaus va bien plus loin.

Elle propose des appareils combinant clavier et écran, un genre de machine à écrire moderne capable d'envoyer vos documents sur un ordinateur via Wi-Fi pour les mettre en forme. Et pour celles et ceux qui aiment le concept, mais ce sont pas prêts à sacrifier le confort d'un écran PC, il y a un nouveau venu, le Freewriter Wordrunner. Ce clavier mécanique a un objectif simple : vous faire écrire plus, plus longtemps. Il y parvient grâce à une technique qui a fait ses preuves.

Le clavier Freewrite Wordrunner est parfait pour qui cherche à écrire plus souvent

À première vue, le Wordrunner ressemble à un clavier classique. Pourtant il s'en éloigne assez. D'abord par sa barre de touches supérieures, exclusivement constituées de symboles renvoyant à des fonctions utiles à l'édition de texte (basculer entre paragraphes, aller en haut/en bas du document, annuler/rétablir une action…). Ensuite, et c'est son atout majeur, par la présence d'un compteur de mots et d'un chronomètre.

Se fixer des objectifs en temps passé à écrire ou en nombre de mots à atteindre est un excellent moyen de se concentrer. C'est d'ailleurs sur ce principe que se basent de nombreux logiciels d'écriture. Le Wordrunner intègre donc directement ces deux compteurs. Quant à la molette rouge, il s'agit d'un joystick rotatif pour contrôler les médias.

Le clavier peut se brancher à 4 appareils en même temps, 3 par Bluetooth, 1 par USB-C. Le Freewriter Wordrunner sera lancé sur Kickstarter en février 2025. Son prix est encore inconnu, mais vous pouvez le réserver pour 1 $ afin de bénéficier d'un tarif préférentiel.