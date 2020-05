Cartes SD Express 8.0 : vidéos 8K, photographie pro, voici le prochain format qui va tout changer

La SD Association vient de dévoiler les caractéristiques techniques du prochain format de cartes SD Express 8.0. La révision permet de faire exploser les débits pour mieux adapter ce type de stockage aux nouveaux usages, notamment le développement du nombre de vidéos 8K et la photographie numérique professionnelle.

La SD Association vient de dévoiler la prochaine révision du format des cartes SD Express 8.0. Le format doit enfin apporter une solution de long-terme au problème de bande passante qui affecte normalement ce type de stockage particulièrement lors de la prise de vidéos 8K ou de la prise de photo avec des appareils professionnels toujours plus puissants et qui génèrent des fichiers RAW toujours plus volumineux. Surtout en cas de prise de photos en rafale.

Lire également : Comment bien choisir sa carte microSD ?

SD Express 8.0 sera 4 fois plus rapide que les spécifications du standard actuelles

La spécification SD Express 8.0 va ainsi faire exploser le nombre de mégabits par seconde théoriques pris en charge. Actuellement compris entre 500 Mbps et 800 Mbps pour les meilleures cartes, le nouveau standard doit en effet permettre des vitesses de transfert jusqu’à 3940 Mbps. Soit 4 fois plus que les spécifications antérieures. Le SD Express 8.0 dérive ces performances exceptionnelles d’une combinaison entre le protocole NVMe Express et une connexion simultanée PCIe 4.0 sur deux canaux.

En outre, côté quantité de stockage, les prochaines cartes pourront atteindre les limites du standard SDUC, soit jusqu’à 128 To. La SD Association estime que, outre les contenus 8K, le nouveau format sera utilisé sur des appareils tels que les smartphones, pour booster les performances et accélérer le lancement d’applications. Il pourrait également servir à stocker des contenus de réalité virtuelle. Des cartes SD Express 8.0 pourraient également délivrer des performances de SSD très haut de gamme sur des appareils tels que les consoles portables comme la Nintendo Switch.

Pour l’heure, la SD Association commence à peine à révéler des éléments de la fiche technique des prochaines cartes. Il faudra donc encore s’armer de patience pendant un certain temps avant de voir des cartes SD Express 8.0 débarquer dans le commerce.

Source : Engadget