Canal+ va répercuter la hausse de la TVA sur le prix des abonnements

Menacé par une hausse de la TVA de 10 à 20 % dès 2027, Canal+ menace d’augmenter le prix de ses abonnements et de couper les financements du cinéma et du sport.

Canal+
Crédits : 123RF

Branle-bas de combat chez Canal+ depuis l’annonce du budget 2027, qui prévoit de doubler le taux de TVA des chaînes payantes en linéaire de 10 à 20 %. Le groupe audiovisuel est le premier concerné par cette mesure et multiplie les prises de parole depuis quelques jours pour mettre la pression sur le gouvernement.

Maxime Saada, patron de Canal+, s’est montré particulièrement agressif ce 5 octobre 2026 au micro de RTL. Interrogé par Marc-Olivier Fogiel, il évoque “une décision absurde qui n’a aucun sens économique”. Il estime que “Canal+ en France ne pourra pas absorber un choc de 200 millions d’euros” et que l’entreprise devra par conséquent s’adapter, ce qui ne sera pas sans conséquence pour ses abonnés et pour les acteurs de l’audiovisuel.

Canal+ vent debout contre la hausse de la TVA qui le vise

Canal+ menace d’abord d’une hausse du prix des abonnements. Mais celle-ci ne pourra pas être appliquée immédiatement auprès de ceux qui sont déjà clients, car ils sont protégés par leur contrat en cours. Maxime Saada explique que Canal+ ne pourra pas répercuter directement l’augmentation de la TVA sur ses abonnés “avant 2028 ou 2029”.

Une autre solution mise en avant est la réduction des investissements. “On se retrouve avec une décision qui met à bas tout le financement du cinéma français et potentiellement le financement du sport”, ajoute-t-il. Il laisse clairement planer l’ombre d’un désengagement de Canal+ pour la production et la diffusion de contenus à vocation culturelle et sportive. Pour le cinéma, il était déjà monté au créneau à plusieurs reprises sur la question de la chronologie des médias.

“Là où l’État annonce 300 millions et quelques de bénéfices, nous pensons que ce sont des centaines de millions d’euros de pertes”, renchérit Maxime Saada, qui estime qu’il s’agit avant tout d’une décision politique à l’encontre du propriétaire Vincent Bolloré. Il espère toujours que le projet de loi sur le budget 2027 sera modifié. Le texte sera examiné à l’Assemblée nationale en séance publique à partir du 13 octobre.


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