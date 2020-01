Bourse : Facebook, Google, Amazon, Apple… les GAFAM pèsent 5000 milliards de dollars

La capitalisation boursière de Facebook, Google (Alphabet), Amazon, Apple et Microsoft pèse désormais plus de 5000 milliards de dollars à la bourse de Wall Street. Un record poussé par les performances exceptionnelles d’Apple et de Microsoft en 2019. A elles cinq, ces entreprises représentent une capitalisation 2,4 fois plus élevée que l’ensemble des sociétés cotées au CAC 40 français.

Qui aurait pu imaginer, au tournant des années 1990, que les sociétés les plus puissantes au monde s’appelleraient Facebook, Google, Amazon, Apple et Microsoft ? Trente ans plus tard, leur domination est pourtant une évidence. Un article de BFM Business relève que la capitalisation boursière de ces cinq groupes dépasse désormais les 5000 milliards de dollars. Une somme un peu folle, surtout quand on la compare à ce à quoi on peut la comparer. En France, ces cinq valeurs mériteraient un indice à elles seules, faute de quoi elle ridiculiseraient notre CAC 40 national avec une capitalisation totale 2,4 fois plus élevée.

Le CAC 40, qui, comme son nom ne l’indique pas, rassemble la cinquantaine des plus grosses entreprises françaises, comprend pourtant plusieurs acteurs de poids comme LVMH (212,407 milliards d’euros de capitalisation), Total (130,953 milliards d’euros), L’Oréal (146,773 milliards d’euros), Sanofi (114,643 milliards d’euros) ou encore Airbus (104,601 milliards d’euros). Mêmes puissantes, les entreprises de l’indice ne jouent pas vraiment dans la même cour. Apple représente 1320 milliards de dollars de capitalisation, Microsoft 1210 milliards de dollars; Amazon 943 milliards de dollars, et Alphabet (Google), 939 milliards de dollars.

Facebook ferme la marche avec une capitalisation de seulement 598 milliards de dollars. Ce qui reste tout de même pratiquement trois fois celle de LVMH. Le fait que ces 5 entreprises ont dépassé ce seuil aussi symbolique qu’impressionnant s’explique en grande partie par les performances exceptionnelles d’Apple et de Microsoft en 2019. La firme de Tim Cook est devenu le groupe le plus puissant des Etats-Unis avec une progression de 101% sur l’année. Suivie d’une progression de 55% sur la même période pour Microsoft.

Pour autant, s’il se maintient au sommet des capitalisations boursières américaines, Apple a trouvé son maître suite à l’introduction en bourse du puissant groupe pétrolier Saoudien Saudi Aramco en décembre 2019, puisque le groupe affiche à lui seul une capitalisation de 1840 milliards de dollars, à peine !

source : BFM Business