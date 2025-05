Bonne nouvelle, Samsung déploie One UI 7 sur ce smartphone très populaire avec un mois d’avance

En avril 2025, Samsung a présenté son calendrier prévisionnel de déploiement de One UI 7 sur plus de 80 modèles de tablettes et de smartphones entre avril et juillet 2025. Et alors que nous ne l’attendions qu’en juin, une mise à jour pour un smartphone très populaire vient de faire son apparition sur les serveurs de Samsung. Voici comment l’installer dès maintenant.

One UI 7, c’est la dernière version de l’interface de Samsung. Elle est basée sur Android 15. Elle fait la part belle à l’intelligence artificielle, même si l’importance de cette dernière dépend beaucoup des performances de chaque plate-forme. Et elle a été inaugurée avec le lancement des Galaxy S25 début 2025. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet sur cette nouvelle interface, mais aussi nos tests du Galaxy S25 et du Galaxy S25 Ultra.

En avril 2025, Samsung a communiqué un calendrier de déploiement de One UI 7 sur les smartphones et les tablettes déjà commercialisés. Une liste très longue qui comprend environ 80 produits, dont la plupart sont des smartphones. Vous retrouvez des Galaxy A, des Galaxy S, des Galaxy Z, ainsi que des séries indisponibles en France comme des Galaxy M et des Galaxy F. Toutes les tranches de prix sont concernées, même les plus économiques puisque les récents Galaxy A06 et Galaxy A05s.

One UI 7 arrive sur un smartphone très populaire de Samsung

Ce calendrier indiquait que le déploiement de One UI 7 s’étalerait sur plusieurs mois, entre avril et juillet 2025. Mais ce n’est qu’un calendrier indicatif. Il peut y avoir du retard… ou de l’avance. Et c’est donc avec une certaine surprise que nous apprenons que One UI 7 est d’ores et déjà disponible sur le Galaxy A35, smartphone milieu de gamme très populaire de Samsung. Et ce avec un mois d’avance quand même.

L’annonce est sortie sur le forum de Samsung. Cette mise à jour pèse 4 Go. Elle intègre non seulement One UI 7 et toutes ses nouveautés (nouvelle interface, Now Bar et intégration de Galaxy AI), mais aussi les améliorations d’Android 15, ainsi que le patch de sécurité datant d’avril 2025. Et si vous ne savez pas comment en profiter, on vous dit tout juste après.

Comment télécharger et installer One UI 7 sur le Galaxy A35

Si vous êtes propriétaire d’un Galaxy A35 européen, vous avez peut-être déjà reçu une notification qu’une mise à jour est disponible. Si ce n’est pas le cas, voici en quelques étapes rapides comment la télécharger et l’installer :