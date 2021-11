Black Friday 2021 : l’UFC-Que choisir dresse la liste des arnaques à éviter

Plus que quelques jours avant de profiter des bons plans du Black Friday… et de risquer de se faire avoir par une arnaque. Ces dernières pullulent sur le web à cette période de l’année, cherchant à abuser de la crédulité des consommateurs. L’UFC-Que Choisir en profite pour mettre en garde les utilisateurs avant le grand jour, et donne plusieurs conseils pour éviter de tomber dans le panneau.

Ça y est, les campagnes de publicité pour annoncer le Black Friday commencent à apparaître sur le web. Chaque année, de nombreux consommateurs se bousculent pour acheter l’objet de leurs convoitises au meilleur prix. Cette année plus que jamais, la situation risque d’être très particulière, alors que la pénurie de puces va perturber les plans de beaucoup pour les cadeaux de Noël. Dans ce contexte houleux, on peut rapidement se faire avoir en pensant réaliser l’affaire du siècle.

En effet, nombreux sont les pièges dans lesquels on peut tomber à l’approche du Black Friday. Fausses promotions, annonces frauduleuses voire tentatives de piratage, le web peut devenir un champ de mines si on ne fait pas attention à là où on met les pieds. L’UFC-Que choisir, forte de son expérience dans la détection d’arnaque, en a bien conscience. Aujourd’hui, elle présente son guide spécial Black Friday pour éviter de se faire vider son portefeuille.

Attention à ces arnaques durant le Black Friday

La première chose à laquelle il faut faire attention est la fiabilité du site sur lequel vous effectuez vos achats. À cette période où les faux sites émergent à foison, il est impératif de vérifier par deux fois l’URL de la boutique. ” Qu’il s’agisse d’imitations d’enseignes existantes ou de pages inventées de toutes pièces, les conséquences sont identiques : vous ne recevrez pas le produit commandé (ou alors, dans le “meilleur” des cas, il sera défectueux) », explique l’UFC-Que choisir. L’organisme conseille également de « prêter attention à l’orthographe ou à l’adresse de la société », afin de s’assurer de pouvoir faire une réclamation sans encombre en cas de besoin.

Autre menace récurrente, les tentatives de phishing se cachent dans les publicités, les SMS, les e-mails ou encore les réseaux sociaux. « Dans le cadre du Black Friday, il vous sera demandé de fournir vos informations personnelles (identité, adresse, coordonnées bancaires). Un tel dépouillement peut vous coûter cher : abonnement caché, usurpation d’identité, achats à votre insu », souligne l’UFC-Que Choisir.

Enfin, l’organisme met en garde contre les faux numéros de SAV ainsi que les malwares pouvant être installés sur votre appareil. Il conseille également de se rendre directement sur le site web pour vérifier la véracité d’une promotion, et de lire les avis sur une enseigne, « même si une telle vérification ne suffit pas à s’assurer de la probité d’une offre, car les faux avis existent aussi ».

Source : UFC Que-choisir